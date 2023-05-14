  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полесье и Оболонь в УПЛ, Мариуполь отрывается от последнего места. Результаты и таблица Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье и Оболонь в УПЛ, Мариуполь отрывается от последнего места. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(10 голосов)

Началось самое интересное в Первой лиге

Полесье и Оболонь в УПЛ, Мариуполь отрывается от последнего места. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

Група "Чемпионская"

Первая лига. 6-й тур

13.05.2023

"Карпаты" – "Металлург" 0:1

"Эпицентр" – "ЛНЗ" 0:2

14.05.2023

"Полесье" - "Кремень" 5:0

"Нива" – "Оболонь" 1:2

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Полесье 6 4 0 2 11-4 +7 28
2 Оболонь 6 3 2 1 7-5 +2 27
3 ЛНЗ 6 3 2 1 9-5 +4 19
4 Карпаты 6 3 2 1 7-4 +3 17
5 Металлург 6 3 1 2 6-5 +1 17
6 Эпицентр 6 1 1 4 4-9 -5 12
7 Кремень 6 1 1 4 4-12 -8 6
8 Нива 6 0 3 3 5-9 -4 6

Первая лига 7-й тур

22.05.2023

"Оболонь" - "Полесье"

"ЛНЗ" - "Карпаты"

"Металлург" - "Эпицентр"

"Кремень" - "Нива"

Группа "Выбывания"

Первая лига. 6-й тур

13.05.2023

"Полтава" – "Мариуполь" 0:4

"Горняк-Спорт" - "Диназ" 1:1

14.05.2023

"Скорук" - "Прикарпатье" 0:0

"Чернигов-ШВСМ" – "Буковина" 1:1

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Прикарпатье 6 3 3 0 11-3 +8 21
2 Скорук 6 2 4 0 7-3 +4 19
3 ФК Чернигов 6 2 2 2 7-9 -2 19
4 Буковина 6 2 3 1 9-7 +2 17
5 Диназ 6 1 3 2 6-9 -3 15
6 СК Полтава 6 1 2 3 9-13 -4 13
7 ФСК Мариуполь 6 2 1 3 10-9 +1 12
8 Горняк-Спорт 6 1 2 3 5-11 -6 8

Первая лига. 7-й тур

22.05.2023

"Диназ" - "Чернигов-ШВСМ"

"Прикарпатье" -"Полтава"

"Мариуполь" - "Скорук"

"Буковина" - "Горняк-Спорт"

По теме
yellow-arrow
Стал известен второй клуб, который поднимется в следующем сезоне из Первой лиги в УПЛ
yellow-arrow
Первая лига. Полесье громит Кремень и выходит в УПЛ
yellow-arrow
Определился первый клуб, который войдет в УПЛ из Первой лиги в следующем сезоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: турнирная таблица
Оцените этот материал:
(10 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
molot69 (Місто втрачених житт)
14.05.2023 в 20:11
ЖИТОМИРЦІ І ОБОЛОНЦІ В УПЛ
Ответить
0
0
avatar
Paugams
14.05.2023 в 19:59
Я иг​раю в н​oвую c​е​к​с иг​рy 1​8​+) Н​е мог​у пр​ойти ур​овень, оч​ень сл​ожно) К​то иг​рал, помо​гите м​не ➤ ssu​r​.​cc​/​fo​ga​m
Ответить
0
0
avatar
Lenovob590 (Львів)
14.05.2023 в 19:28
хоть справедливо КаЛпат нам нетребе у УПЛ! Хай борги платять і справжні Карпати відновлять бо то фейк, а не Карпати!
Ответить
0
0
kiwa83 (Черкаси)
09.04.2023 в 19:15
А таблиця дійсно така? Лнз ж перемогло??? Ау
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.04.2023 в 19:28
Редакційні наркомани... у ЛНЗ -11 очок, у Ниви - 3
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде