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Полесье и Оболонь в УПЛ, Мариуполь отрывается от последнего места. Результаты и таблица Первой лиги
Началось самое интересное в Первой лиге
Фото: ФК Полісся
В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).
Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).
Група "Чемпионская"
Первая лига. 6-й тур
13.05.2023
"Карпаты" – "Металлург" 0:1
"Эпицентр" – "ЛНЗ" 0:2
14.05.2023
"Полесье" - "Кремень" 5:0
"Нива" – "Оболонь" 1:2
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|6
|4
|0
|2
|11-4
|+7
|28
|2
|Оболонь
|6
|3
|2
|1
|7-5
|+2
|27
|3
|ЛНЗ
|6
|3
|2
|1
|9-5
|+4
|19
|4
|Карпаты
|6
|3
|2
|1
|7-4
|+3
|17
|5
|Металлург
|6
|3
|1
|2
|6-5
|+1
|17
|6
|Эпицентр
|6
|1
|1
|4
|4-9
|-5
|12
|7
|Кремень
|6
|1
|1
|4
|4-12
|-8
|6
|8
|Нива
|6
|0
|3
|3
|5-9
|-4
|6
Первая лига 7-й тур
22.05.2023
"Оболонь" - "Полесье"
"ЛНЗ" - "Карпаты"
"Металлург" - "Эпицентр"
"Кремень" - "Нива"
Группа "Выбывания"
Первая лига. 6-й тур
13.05.2023
"Полтава" – "Мариуполь" 0:4
"Горняк-Спорт" - "Диназ" 1:1
14.05.2023
"Скорук" - "Прикарпатье" 0:0
"Чернигов-ШВСМ" – "Буковина" 1:1
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Прикарпатье
|6
|3
|3
|0
|11-3
|+8
|21
|2
|Скорук
|6
|2
|4
|0
|7-3
|+4
|19
|3
|ФК Чернигов
|6
|2
|2
|2
|7-9
|-2
|19
|4
|Буковина
|6
|2
|3
|1
|9-7
|+2
|17
|5
|Диназ
|6
|1
|3
|2
|6-9
|-3
|15
|6
|СК Полтава
|6
|1
|2
|3
|9-13
|-4
|13
|7
|ФСК Мариуполь
|6
|2
|1
|3
|10-9
|+1
|12
|8
|Горняк-Спорт
|6
|1
|2
|3
|5-11
|-6
|8
Первая лига. 7-й тур
22.05.2023
"Диназ" - "Чернигов-ШВСМ"
"Прикарпатье" -"Полтава"
"Мариуполь" - "Скорук"
"Буковина" - "Горняк-Спорт"
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