Полесье и Оболонь в УПЛ, Мариуполь отрывается от последнего места. Результаты и таблица Первой лиги

В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

Група "Чемпионская"

Первая лига. 6-й тур

13.05.2023

"Карпаты" – "Металлург" 0:1

"Эпицентр" – "ЛНЗ" 0:2

14.05.2023

"Полесье" - "Кремень" 5:0

"Нива" – "Оболонь" 1:2

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 6 4 0 2 11-4 +7 28 2 Оболонь 6 3 2 1 7-5 +2 27 3 ЛНЗ 6 3 2 1 9-5 +4 19 4 Карпаты 6 3 2 1 7-4 +3 17 5 Металлург 6 3 1 2 6-5 +1 17 6 Эпицентр 6 1 1 4 4-9 -5 12 7 Кремень 6 1 1 4 4-12 -8 6 8 Нива 6 0 3 3 5-9 -4 6

Первая лига 7-й тур

22.05.2023

"Оболонь" - "Полесье"

"ЛНЗ" - "Карпаты"

"Металлург" - "Эпицентр"

"Кремень" - "Нива"

Группа "Выбывания"

Первая лига. 6-й тур

13.05.2023

"Полтава" – "Мариуполь" 0:4

"Горняк-Спорт" - "Диназ" 1:1

14.05.2023

"Скорук" - "Прикарпатье" 0:0

"Чернигов-ШВСМ" – "Буковина" 1:1

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Прикарпатье 6 3 3 0 11-3 +8 21 2 Скорук 6 2 4 0 7-3 +4 19 3 ФК Чернигов 6 2 2 2 7-9 -2 19 4 Буковина 6 2 3 1 9-7 +2 17 5 Диназ 6 1 3 2 6-9 -3 15 6 СК Полтава 6 1 2 3 9-13 -4 13 7 ФСК Мариуполь 6 2 1 3 10-9 +1 12 8 Горняк-Спорт 6 1 2 3 5-11 -6 8

Первая лига. 7-й тур

22.05.2023

"Диназ" - "Чернигов-ШВСМ"

"Прикарпатье" -"Полтава"

"Мариуполь" - "Скорук"

"Буковина" - "Горняк-Спорт"