Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье упускает лидерство, Металлург врывается в топ-4. Результаты и таблица Первой лиги
Началось самое интересное в Первой лиге
Фото: ФК Полісся
В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).
Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).
"Чемпионская" группа"
Первая лига. 1-й тур
08.04.2023
"Нива" – "ЛНЗ" 1:2
"Эпицентр" – "Оболонь" 0:0
"Карпаты" - "Кремень" 2:0
09.04.2023
"Полесье" – "Металлург" 1:2
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|17
|2
|Полесье
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|16
|3
|ЛНЗ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|11
|4
|Металлург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|10
|5
|Карпаты
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|9
|6
|Эпицентр
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|9
|7
|Нива
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|8
|Кремень
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|2
Второй тур
15.04.2023
"Металлург" - Карпаты
"Кремень" - "Полесье"
"Оболонь" - "Нива"
"ЛНЗ" - "Эпицентр"
Группа "Выбывание"
08.04.2023
"Чернигов-ШВСМ" – "Мариуполь" 2:1
09.04.2023
"Полтава" – "Буковина" 1:2
"Скорук" - "Диназ" 3:0
"Горняк-Спорт" - "Прикарпатье" 1:1
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|ФК Чернигов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|14
|2
|Скорук
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|12
|3
|Буковина
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|11
|4
|Прикарпатье
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|10
|5
|Диназ
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|9
|6
|СК Полтава
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|8
|7
|ФСК Мариуполь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|5
|8
|Горняк-Спорт
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|4
Второй тур
15.04.2023
"Буковина" - "Чернигов-ШВСМ"
"Мариуполь" - "Полтава"
"Прикарпатье" - "Скорук"
"Диназ" - "Горняк-Спорт"
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