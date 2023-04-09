Полесье упускает лидерство, Металлург врывается в топ-4. Результаты и таблица Первой лиги

В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

"Чемпионская" группа"

Первая лига. 1-й тур

08.04.2023

"Нива" – "ЛНЗ" 1:2

"Эпицентр" – "Оболонь" 0:0

"Карпаты" - "Кремень" 2:0

09.04.2023

"Полесье" – "Металлург" 1:2

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 17 2 Полесье 1 0 0 1 1-2 -1 16 3 ЛНЗ 1 1 0 0 2-1 +1 11 4 Металлург 1 1 0 0 2-1 +1 10 5 Карпаты 1 1 0 0 2-0 +2 9 6 Эпицентр 1 0 1 0 0-0 0 9 7 Нива 1 0 0 1 1-2 -1 3 8 Кремень 1 0 0 1 0-2 -2 2

Второй тур

15.04.2023

"Металлург" - Карпаты

"Кремень" - "Полесье"

"Оболонь" - "Нива"

"ЛНЗ" - "Эпицентр"

Группа "Выбывание"

08.04.2023

"Чернигов-ШВСМ" – "Мариуполь" 2:1

09.04.2023

"Полтава" – "Буковина" 1:2

"Скорук" - "Диназ" 3:0

"Горняк-Спорт" - "Прикарпатье" 1:1

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 ФК Чернигов 1 1 0 0 2-1 +1 14 2 Скорук 1 1 0 0 3-0 +3 12 3 Буковина 1 1 0 0 2-1 +1 11 4 Прикарпатье 1 0 1 0 1-1 0 10 5 Диназ 1 0 0 1 0-3 -3 9 6 СК Полтава 1 0 0 1 1-2 -1 8 7 ФСК Мариуполь 1 0 0 1 1-2 -1 5 8 Горняк-Спорт 1 0 1 0 1-1 0 4

Второй тур

15.04.2023

"Буковина" - "Чернигов-ШВСМ"

"Мариуполь" - "Полтава"

"Прикарпатье" - "Скорук"

"Диназ" - "Горняк-Спорт"