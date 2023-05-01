Полесье возвращает лидерство, Горняк-Спорт снова последний. Результаты и таблица Первой лиги

В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

"Чемпионская" группа"

Первая лига. 4-й тур

29.04.2023

"Оболонь" – "Карпаты" 1:2

"Кремень" - "Эпицентр 1:2

30.04.2023

"Металлург" – "Нива" 1:1

01.05.2023

"ЛНЗ" - "Полесье" 1:2

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 4 2 0 2 5-4 +1 22 2 Оболонь 4 1 2 1 3-3 0 21 3 Карпаты 4 3 1 0 6-2 +4 16 4 ЛНЗ 4 2 1 1 6-4 +2 15 5 Металлург 4 2 1 1 5-4 +1 14 6 Эпицентр 4 1 1 2 3-5 -2 12 7 Кремень 4 1 0 3 3-6 -3 5 8 Нива 4 0 2 2 3-6 -3 5

Первая лига. 5-й тур

06.05.2023

"Оболонь" - "Эпицентр"

"ЛНЗ" - "Нива"

07.05.2023

"Металлург" - "Полесье"

"Кремень" - "Карпаты"

Группа "Выбывание"

Четвертый тур

28.04.2023

"Прикарпатье" - "Чернигов-ШВСМ" 2:0

29.04.2023

"Диназ" - "Полтава" 2:2

30.04.2023

"Буковина" - "Скорук" 1:1

"Мариуполь" - "Горняк-Спорт" 2:1

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Прикарпатье 4 2 2 0 5-2 +3 17 2 Скорук 4 2 2 0 6-2 +4 17 3 ФК Чернигов 4 2 0 2 5-7 -2 17 4 Буковина 4 2 1 1 6-4 +2 15 5 Диназ 4 1 1 2 4-7 -3 13 6 СК Полтава 4 1 1 2 7-7 0 12 7 ФСК Мариуполь 4 1 0 3 5-8 -3 8 8 Горняк-Спорт 4 1 1 2 3-4 -1 7

Первая лига. 5-й тур

06.05.2023

"Диназ" - "Скорук"

"Прикарпатье" - "Горняк-Спорт"

07.05.2023

ФСК "Мариуполь" - "Чернигов-ШВСМ"

"Буковина" - "Полтава"