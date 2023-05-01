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Полесье возвращает лидерство, Горняк-Спорт снова последний. Результаты и таблица Первой лиги
Началось самое интересное в Первой лиге
Фото: ФК Полісся
В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).
Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).
"Чемпионская" группа"
Первая лига. 4-й тур
29.04.2023
"Оболонь" – "Карпаты" 1:2
"Кремень" - "Эпицентр 1:2
30.04.2023
"Металлург" – "Нива" 1:1
01.05.2023
"ЛНЗ" - "Полесье" 1:2
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|4
|2
|0
|2
|5-4
|+1
|22
|2
|Оболонь
|4
|1
|2
|1
|3-3
|0
|21
|3
|Карпаты
|4
|3
|1
|0
|6-2
|+4
|16
|4
|ЛНЗ
|4
|2
|1
|1
|6-4
|+2
|15
|5
|Металлург
|4
|2
|1
|1
|5-4
|+1
|14
|6
|Эпицентр
|4
|1
|1
|2
|3-5
|-2
|12
|7
|Кремень
|4
|1
|0
|3
|3-6
|-3
|5
|8
|Нива
|4
|0
|2
|2
|3-6
|-3
|5
Первая лига. 5-й тур
06.05.2023
"Оболонь" - "Эпицентр"
"ЛНЗ" - "Нива"
07.05.2023
"Металлург" - "Полесье"
"Кремень" - "Карпаты"
Группа "Выбывание"
Четвертый тур
28.04.2023
"Прикарпатье" - "Чернигов-ШВСМ" 2:0
29.04.2023
"Диназ" - "Полтава" 2:2
30.04.2023
"Буковина" - "Скорук" 1:1
"Мариуполь" - "Горняк-Спорт" 2:1
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Прикарпатье
|4
|2
|2
|0
|5-2
|+3
|17
|2
|Скорук
|4
|2
|2
|0
|6-2
|+4
|17
|3
|ФК Чернигов
|4
|2
|0
|2
|5-7
|-2
|17
|4
|Буковина
|4
|2
|1
|1
|6-4
|+2
|15
|5
|Диназ
|4
|1
|1
|2
|4-7
|-3
|13
|6
|СК Полтава
|4
|1
|1
|2
|7-7
|0
|12
|7
|ФСК Мариуполь
|4
|1
|0
|3
|5-8
|-3
|8
|8
|Горняк-Спорт
|4
|1
|1
|2
|3-4
|-1
|7
Первая лига. 5-й тур
06.05.2023
"Диназ" - "Скорук"
"Прикарпатье" - "Горняк-Спорт"
07.05.2023
ФСК "Мариуполь" - "Чернигов-ШВСМ"
"Буковина" - "Полтава"
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