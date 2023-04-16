Полесье возвращается на первое место, Буковина обходит Чернигов. Результаты и таблица Первой лиги

В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

"Чемпионская" группа"

Первая лига. 2-й тур

"Металлург" – "Карпаты" 0:1

"Оболонь" - "Нива" 1:1

"ЛНЗ" – "Эпицентр" 2:0

"Кремень" - "Полесье" 0:2

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 2 1 0 1 3-2 +1 19 2 Оболонь 2 0 2 0 1-1 0 18 3 ЛНЗ 2 2 0 0 4-1 +3 14 4 Карпаты 2 2 0 0 3-0 +3 12 5 Металлург 2 1 0 1 2-2 0 10 6 Эпицентр 2 0 1 1 0-2 -2 9 7 Нива 2 0 1 1 2-3 -1 4 8 Кремень 2 0 0 2 0-4 -4 2

Третий тур

22.04.2023

"Карпаты" - "ЛНЗ"

"Эпицентр" – "Металлург"

"Нива" - "Кремень"

23.04.2023

"Полесье" - Оболонь"

Группа "Выбывание"

"Буковина" - "Чернигов-ШВСМ" 3:1

"Мариуполь" – "Полтава" 2:4

"Прикарпатье" - "Скорук" 1:1

"Диназ" - "Горняк-Спорт" 1:0

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Буковина 2 2 0 0 5-2 +3 14 2 ФК Чернигов 2 1 0 1 3-4 -1 14 3 Скорук 2 1 1 0 4-1 +3 13 4 Диназ 2 1 0 1 1-3 -2 12 5 СК Полтава 2 1 0 1 5-4 +1 11 6 Прикарпатье 2 0 2 0 2-2 0 11 7 ФСК Мариуполь 2 0 0 2 3-6 -3 5 8 Горняк-Спорт 2 0 1 1 1-2 -1 4

Третий тур

22.04.2023

"Чернигов-ШВСМ" - "Диназ"

"Полтава" - "Прикарпатье"

23.04.2023

"Скорук" - ФСК "Мариуполь"

"Горняк-Спорт" - "Буковина"