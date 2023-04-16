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Полесье возвращается на первое место, Буковина обходит Чернигов. Результаты и таблица Первой лиги
Началось самое интересное в Первой лиге
Фото: ФК Полісся
В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).
Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).
"Чемпионская" группа"
Первая лига. 2-й тур
"Металлург" – "Карпаты" 0:1
"Оболонь" - "Нива" 1:1
"ЛНЗ" – "Эпицентр" 2:0
"Кремень" - "Полесье" 0:2
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|19
|2
|Оболонь
|2
|0
|2
|0
|1-1
|0
|18
|3
|ЛНЗ
|2
|2
|0
|0
|4-1
|+3
|14
|4
|Карпаты
|2
|2
|0
|0
|3-0
|+3
|12
|5
|Металлург
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|10
|6
|Эпицентр
|2
|0
|1
|1
|0-2
|-2
|9
|7
|Нива
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|4
|8
|Кремень
|2
|0
|0
|2
|0-4
|-4
|2
Третий тур
22.04.2023
"Карпаты" - "ЛНЗ"
"Эпицентр" – "Металлург"
"Нива" - "Кремень"
23.04.2023
"Полесье" - Оболонь"
Группа "Выбывание"
"Буковина" - "Чернигов-ШВСМ" 3:1
"Мариуполь" – "Полтава" 2:4
"Прикарпатье" - "Скорук" 1:1
"Диназ" - "Горняк-Спорт" 1:0
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Буковина
|2
|2
|0
|0
|5-2
|+3
|14
|2
|ФК Чернигов
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|14
|3
|Скорук
|2
|1
|1
|0
|4-1
|+3
|13
|4
|Диназ
|2
|1
|0
|1
|1-3
|-2
|12
|5
|СК Полтава
|2
|1
|0
|1
|5-4
|+1
|11
|6
|Прикарпатье
|2
|0
|2
|0
|2-2
|0
|11
|7
|ФСК Мариуполь
|2
|0
|0
|2
|3-6
|-3
|5
|8
|Горняк-Спорт
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|4
Третий тур
22.04.2023
"Чернигов-ШВСМ" - "Диназ"
"Полтава" - "Прикарпатье"
23.04.2023
"Скорук" - ФСК "Мариуполь"
"Горняк-Спорт" - "Буковина"
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