Прикарпатье укрепило лидерство, в чемпионской группе без изменений. Результаты и таблица Первой лиги

В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

"Чемпионская" группа"

Первая лига. 5-й тур

06.05.2023

"Оболонь" – "Эпицентр" 2:1

"ЛНЗ" – "Нива" 1:1

07.05.2023

"Металлург" - "Полесье" 0:1

"Кремень" – "Карпаты" 1:1

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 5 3 0 2 6-4 +2 25 2 Оболонь 5 2 2 1 5-4 +1 24 3 Карпаты 5 3 2 0 7-3 +4 17 4 ЛНЗ 5 2 2 1 7-5 +2 16 5 Металлург 5 2 1 2 5-5 0 14 6 Эпицентр 5 1 1 3 4-7 -3 12 7 Кремень 5 1 1 3 4-7 -3 6 8 Нива 5 0 3 2 4-7 -3 6

Первая лига. 6-й тур

13.05.2023

"Карпаты" - "Металлург"

"Эпицентр" - "ЛНЗ"

14.05.2023

"Полесье" - "Кремень"

"Нива" - "Оболонь"

Группа "Выбывания"

Первая лига. 5-й тур

06.05.2023

"Диназ" - "Скорук" 1:1

"Прикарпатье" - "Горняк-Спорт" 6:1

07.05.2023

ФСК "Мариуполь" – "Чернигов-ШВСМ" 1:1

"Буковина" – "Полтава" 2:2

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Прикарпатье 5 3 2 0 11-3 +8 20 2 Скорук 5 2 3 0 7-3 +4 18 3 ФК Чернигов 5 2 1 2 6-8 -2 18 4 Буковина 5 2 2 1 8-6 +2 16 5 Диназ 5 1 2 2 5-8 -3 14 6 СК Полтава 5 1 2 2 9-9 0 13 7 ФСК Мариуполь 5 1 1 3 6-9 -3 9 8 Горняк-Спорт 5 1 1 3 4-10 -6 7

Первая лига. 6-й тур

13.05.2023

"Полтава" - "Мариуполь"

"Горняк-Спорт" - "Диназ"

14.05.2023

"Скорук" - "Прикарпатье"

"Чернигов-ШВСМ" - "Буковина"