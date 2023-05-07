Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прикарпатье укрепило лидерство, в чемпионской группе без изменений. Результаты и таблица Первой лиги
Началось самое интересное в Первой лиге
Фото: ФК Полісся
В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).
Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).
"Чемпионская" группа"
Первая лига. 5-й тур
06.05.2023
"Оболонь" – "Эпицентр" 2:1
"ЛНЗ" – "Нива" 1:1
07.05.2023
"Металлург" - "Полесье" 0:1
"Кремень" – "Карпаты" 1:1
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|5
|3
|0
|2
|6-4
|+2
|25
|2
|Оболонь
|5
|2
|2
|1
|5-4
|+1
|24
|3
|Карпаты
|5
|3
|2
|0
|7-3
|+4
|17
|4
|ЛНЗ
|5
|2
|2
|1
|7-5
|+2
|16
|5
|Металлург
|5
|2
|1
|2
|5-5
|0
|14
|6
|Эпицентр
|5
|1
|1
|3
|4-7
|-3
|12
|7
|Кремень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|-3
|6
|8
|Нива
|5
|0
|3
|2
|4-7
|-3
|6
Первая лига. 6-й тур
13.05.2023
"Карпаты" - "Металлург"
"Эпицентр" - "ЛНЗ"
14.05.2023
"Полесье" - "Кремень"
"Нива" - "Оболонь"
Группа "Выбывания"
Первая лига. 5-й тур
06.05.2023
"Диназ" - "Скорук" 1:1
"Прикарпатье" - "Горняк-Спорт" 6:1
07.05.2023
ФСК "Мариуполь" – "Чернигов-ШВСМ" 1:1
"Буковина" – "Полтава" 2:2
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Прикарпатье
|5
|3
|2
|0
|11-3
|+8
|20
|2
|Скорук
|5
|2
|3
|0
|7-3
|+4
|18
|3
|ФК Чернигов
|5
|2
|1
|2
|6-8
|-2
|18
|4
|Буковина
|5
|2
|2
|1
|8-6
|+2
|16
|5
|Диназ
|5
|1
|2
|2
|5-8
|-3
|14
|6
|СК Полтава
|5
|1
|2
|2
|9-9
|0
|13
|7
|ФСК Мариуполь
|5
|1
|1
|3
|6-9
|-3
|9
|8
|Горняк-Спорт
|5
|1
|1
|3
|4-10
|-6
|7
Первая лига. 6-й тур
13.05.2023
"Полтава" - "Мариуполь"
"Горняк-Спорт" - "Диназ"
14.05.2023
"Скорук" - "Прикарпатье"
"Чернигов-ШВСМ" - "Буковина"
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