Триумф Полесья, Прикарпатье выигрывает группу выбывания. Результаты и таблица Первой лиги

В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

Група "Чемпионская"

8-й тур

27.05.2023

"Полесье" - "ЛНЗ" 2:1

"Карпаты" - "Оболонь" 1:1

"Эпицентр" - "Кремень" 3:1

"Нива" - "Металлург" 1:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 8 5 1 2 14-6 +8 32 2 Оболонь 8 3 4 1 9-7 +2 29 3 ЛНЗ 8 4 2 2 14-8 +6 22 4 Металлург 8 4 2 2 8-6 +2 21 5 Карпаты 8 3 3 2 9-9 0 18 6 Эпицентр 8 2 1 5 7-11 -4 15 7 Нива 8 0 5 3 8-12 -4 8 8 Кремень 8 1 2 5 7-17 -10 7

Группа выбывания

8-й тур

26.05.2023

"Чернигов-ШВСМ" - "Прикарпатье" 0:2

"Полтава" - "Диназ" 1:2

"Скорук" - "Буковина" 0:0

"Горняк-Спорт" - "Мариуполь" 1:0