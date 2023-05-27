Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Триумф Полесья, Прикарпатье выигрывает группу выбывания. Результаты и таблица Первой лиги
Началось самое интересное в Первой лиге
Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).
Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).
Група "Чемпионская"
8-й тур
27.05.2023
"Полесье" - "ЛНЗ" 2:1
"Карпаты" - "Оболонь" 1:1
"Эпицентр" - "Кремень" 3:1
"Нива" - "Металлург" 1:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|8
|5
|1
|2
|14-6
|+8
|32
|2
|Оболонь
|8
|3
|4
|1
|9-7
|+2
|29
|3
|ЛНЗ
|8
|4
|2
|2
|14-8
|+6
|22
|4
|Металлург
|8
|4
|2
|2
|8-6
|+2
|21
|5
|Карпаты
|8
|3
|3
|2
|9-9
|0
|18
|6
|Эпицентр
|8
|2
|1
|5
|7-11
|-4
|15
|7
|Нива
|8
|0
|5
|3
|8-12
|-4
|8
|8
|Кремень
|8
|1
|2
|5
|7-17
|-10
|7
Группа выбывания
8-й тур
26.05.2023
"Чернигов-ШВСМ" - "Прикарпатье" 0:2
"Полтава" - "Диназ" 1:2
"Скорук" - "Буковина" 0:0
"Горняк-Спорт" - "Мариуполь" 1:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Прикарпатье
|8
|4
|3
|1
|13-4
|+9
|24
|2
|Скорук
|8
|3
|5
|0
|10-3
|+7
|23
|3
|Буковина
|8
|3
|4
|1
|12-9
|+3
|21
|4
|Диназ
|8
|3
|3
|2
|9-10
|-1
|21
|5
|ФК Чернигов
|8
|2
|2
|4
|7-12
|-5
|19
|6
|СК Полтава
|8
|2
|2
|4
|11-15
|-4
|16
|7
|ФСК Мариуполь
|8
|2
|1
|5
|10-13
|-3
|12
|8
|Горняк-Спорт
|8
|2
|2
|4
|8-14
|-6
|11
Популярное сейчас
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО
- Днепр-1 планировал бойкот матча против Шахтера из-за судейства в поединке с Ворсклой – источник
- Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
- Бурбас: Карпаты ведут переговоры с Мироном Маркевичем. Его сын Остап может стать ассистентом
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Новости по теме
- 01:27 Зарубежные Победный мяч в стиле ван Бастена. Вулверхэмптон - Челси 1:0. Обзор матча и видео гола
- 01:00 Прогнозы на футбол Ливерпуль - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.04.2023
- 19:59 Зарубежные С Зинченко в старте. Ливерпуль – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура чемпионата Англии