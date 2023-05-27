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Триумф Полесья, Прикарпатье выигрывает группу выбывания. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(15 голосов)

Началось самое интересное в Первой лиге

Триумф Полесья, Прикарпатье выигрывает группу выбывания. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Полісся / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

Група "Чемпионская"

8-й тур

27.05.2023
"Полесье" - "ЛНЗ" 2:1
"Карпаты" - "Оболонь" 1:1
"Эпицентр" - "Кремень" 3:1
"Нива" - "Металлург" 1:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Полесье 8 5 1 2 14-6 +8 32
2 Оболонь 8 3 4 1 9-7 +2 29
3 ЛНЗ 8 4 2 2 14-8 +6 22
4 Металлург 8 4 2 2 8-6 +2 21
5 Карпаты 8 3 3 2 9-9 0 18
6 Эпицентр 8 2 1 5 7-11 -4 15
7 Нива 8 0 5 3 8-12 -4 8
8 Кремень 8 1 2 5 7-17 -10 7

Группа выбывания

8-й тур

26.05.2023
"Чернигов-ШВСМ" - "Прикарпатье" 0:2
"Полтава" - "Диназ" 1:2
"Скорук" - "Буковина" 0:0
"Горняк-Спорт" - "Мариуполь" 1:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Прикарпатье 8 4 3 1 13-4 +9 24
2 Скорук 8 3 5 0 10-3 +7 23
3 Буковина 8 3 4 1 12-9 +3 21
4 Диназ 8 3 3 2 9-10 -1 21
5 ФК Чернигов 8 2 2 4 7-12 -5 19
6 СК Полтава 8 2 2 4 11-15 -4 16
7 ФСК Мариуполь 8 2 1 5 10-13 -3 12
8 Горняк-Спорт 8 2 2 4 8-14 -6 11

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В статье: турнирная таблица
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Комментарии (4)
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molot69 (Місто втрачених житт)
14.05.2023 в 20:11
ЖИТОМИРЦІ І ОБОЛОНЦІ В УПЛ
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0
0
avatar
Lenovob590 (Львів)
14.05.2023 в 19:28
хоть справедливо КаЛпат нам нетребе у УПЛ! Хай борги платять і справжні Карпати відновлять бо то фейк, а не Карпати!
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+2
0
kiwa83 (Черкаси)
09.04.2023 в 19:15
А таблиця дійсно така? Лнз ж перемогло??? Ау
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.04.2023 в 19:28
Редакційні наркомани... у ЛНЗ -11 очок, у Ниви - 3
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0
0

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