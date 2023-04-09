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Юрий Калитвинцев: Мы играли в белых перчатках. Команда-лидер не имеет права так играть
Коуч "Полесья" о первом поражении в сезоне Первой лиги
Фото: ФК Полесье / Автор неизвестен
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал
"Скажу коротко. В первом тайме мы играли очень медленно, в белых перчатках. Команда-лидер не имеет права так играть. Во втором тайме немного добавили агрессии. Последние 15 минут - это то, что я хочу видеть. Команда-лидер, команда, у которой большие цели, она должна играть агрессивно.
Сделаем выводы. Больших проблем нет. Очень информативный матч. Акцент будет сделан на последние 15 минут. Ничего страшного. Самое главное – это сделать правильный анализ”, – рассказал Калитвинцев.
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