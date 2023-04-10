Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Первой лиге футболист толкнул женщину-арбитра в спину и был удален - ВИДЕО
Игрок уже извинился за свой поступок
Фото: ФК Полісся
В воскресенье, 9 апреля "Полесье" на своем поле встречалось с "Металлургом" в рамках 1-го тура в чемпионской группе Первой лиги. Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей.
В концовке игры произошел скандальный эпизод. Главный арбитр матча София Причина не назначила пенальти из-за падения футболиста в штрафной "Металлурга". Игроки "Полесья" окружили рефери и начали высказывать свои претензии. А защитник житомирчан Вадим Червак подбежал и грубо толкнул девушку в спину, за что получил прямую красную карточку.
Уже после матча Червак осознал свою ошибку и публично извинился за нее:
Популярное сейчас
- Суркис: Если бы не война, трансфер Цыганкова был бы более цивилизованным
- Едва перекладину не сломал. ВИДЕО, как Кухаревич эффектно забил в чемпионате Шотландии
- Разгром от Днепра-1, ничья Арсенала, голы украинских легионеров. Главные новости за 9 апреля
- Еще один клуб Первой лиги отказался от работы с Joma
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО