В Первой лиге футболист толкнул женщину-арбитра в спину и был удален - ВИДЕО

В воскресенье, 9 апреля "Полесье" на своем поле встречалось с "Металлургом" в рамках 1-го тура в чемпионской группе Первой лиги. Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей.

В концовке игры произошел скандальный эпизод. Главный арбитр матча София Причина не назначила пенальти из-за падения футболиста в штрафной "Металлурга". Игроки "Полесья" окружили рефери и начали высказывать свои претензии. А защитник житомирчан Вадим Червак подбежал и грубо толкнул девушку в спину, за что получил прямую красную карточку.

Уже после матча Червак осознал свою ошибку и публично извинился за нее: