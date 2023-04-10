  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. В Первой лиге футболист толкнул женщину-арбитра в спину и был удален - ВИДЕО
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Первой лиге футболист толкнул женщину-арбитра в спину и был удален - ВИДЕО

Первая лига
(2 голосов)

Игрок уже извинился за свой поступок

В Первой лиге футболист толкнул женщину-арбитра в спину и был удален - ВИДЕО

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В воскресенье, 9 апреля "Полесье" на своем поле встречалось с "Металлургом" в рамках 1-го тура в чемпионской группе Первой лиги. Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей.

В концовке игры произошел скандальный эпизод. Главный арбитр матча София Причина не назначила пенальти из-за падения футболиста в штрафной "Металлурга". Игроки "Полесья" окружили рефери и начали высказывать свои претензии. А защитник житомирчан Вадим Червак подбежал и грубо толкнул девушку в спину, за что получил прямую красную карточку.

Уже после матча Червак осознал свою ошибку и публично извинился за нее:

По теме
yellow-arrow
Юрий Калитвинцев: Мы играли в белых перчатках. Команда-лидер не имеет права так играть
yellow-arrow
Полесье упускает лидерство, Металлург врывается в топ-4. Результаты и таблица Первой лиги
yellow-arrow
Первая лига. Металлург в чрезвычайно эмоциональном матче сенсационно обыгрывает Полесье
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Металлург (Запорожье) Вадим Червак
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
mykolazap (Запорожье)
10.04.2023 в 12:30
Арбітриня молодець - і в епізоді правильно розібралась, і вилучила за діло. З першого ракурсу здавалось, що було порушення, але з близького ракурсу було видно, що гравець симулював і також заслуговував на жовту картку. Я не знаю, що треба робити з цими симуляціями, може ввести покарання навіть після гри. Це огидно дивитись, як вони валяються, кричать, а потім через 10 секунд біжать як нові. Як їм самим не соромно так робити? Ви ж мужики. Металург з перемогою, козакам важко, - і з фінансуванням, і з іграми поза домом, але це треба перетерпіти. Чекаємо на нашу перемогу! Слава Україні!
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде