Журналист: Бюджет Полесья - 150 млн грн. В следующем сезоне он может вырасти вдвое

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о бюджете " Полесья ", и о том, как он может измениться в случае выхода команды в УПЛ.

"Не могу назвать прямо точную цифру, но порядок цифр я знаю. По моей информации, это около 150 миллионов гривен. То есть это около 3,5 – 4 миллионов в валюте. На следующий сезон "Полесье" способно увеличить бюджет вдвое.

Это может быть и 300 миллионов. Если это будет 7-8 миллионов долларов, это бюджет команды, которая может попасть в еврокубки. Знаю, что у господина Буткевича есть такие намерения", – сказал Спиваковский.