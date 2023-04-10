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Журналист: Бюджет Полесья - 150 млн грн. В следующем сезоне он может вырасти вдвое
Команда собирается в УПЛ
polissyafc.com
Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о бюджете "
"Не могу назвать прямо точную цифру, но порядок цифр я знаю. По моей информации, это около 150 миллионов гривен. То есть это около 3,5 – 4 миллионов в валюте. На следующий сезон "Полесье" способно увеличить бюджет вдвое.
Это может быть и 300 миллионов. Если это будет 7-8 миллионов долларов, это бюджет команды, которая может попасть в еврокубки. Знаю, что у господина Буткевича есть такие намерения", – сказал Спиваковский.
Напомним, что "Полесье" сейчас занимает второе место в Чемпионской группе Первой лиги. В первом весеннем матче житомирская команда проиграла "Металлургу" (1:2).
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