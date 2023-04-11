  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. СМИ: Президент Полесья решил расторгнуть контракт с защитником, который толкнул женщину-арбитра
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Президент Полесья решил расторгнуть контракт с защитником, который толкнул женщину-арбитра

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Геннадий Буткевич не оставил эпизод без внимания

СМИ: Президент Полесья решил расторгнуть контракт с защитником, который толкнул женщину-арбитра

instagram.com/vadymchervak

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич решил разорвать контракт с защитником Вадимом Черваком, который в недавнем матче с "Металлургом" (1:2) толкнул арбитра Софию Причину.

Во всяком случае, такую информацию дает "ТаТоТаке".

Такое решение президент клуба якобы принял после разговора с главным тренером Юрием Калитвинцевым.

Напомним, что Червак после инцидента в социальных сетях попросил прощения за свое поведение. В игре он получил прямую красную карточку по итогам этого эпизода.

По теме
yellow-arrow
Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
ВИДЕО. В Первой лиге вратарь смахнул мяч в свои ворота уже на 3-й минуте матча
yellow-arrow
Журналист: Бюджет Полесья - 150 млн грн. В следующем сезоне он может вырасти вдвое
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Вадим Червак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде