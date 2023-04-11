СМИ: Президент Полесья решил расторгнуть контракт с защитником, который толкнул женщину-арбитра

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич решил разорвать контракт с защитником Вадимом Черваком, который в недавнем матче с "Металлургом" (1:2) толкнул арбитра Софию Причину .

Во всяком случае, такую информацию дает "ТаТоТаке".

Такое решение президент клуба якобы принял после разговора с главным тренером Юрием Калитвинцевым.

Напомним, что Червак после инцидента в социальных сетях попросил прощения за свое поведение. В игре он получил прямую красную карточку по итогам этого эпизода.