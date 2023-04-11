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СМИ: Президент Полесья решил расторгнуть контракт с защитником, который толкнул женщину-арбитра
Геннадий Буткевич не оставил эпизод без внимания
instagram.com/vadymchervak
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич решил разорвать контракт с защитником Вадимом Черваком, который в недавнем матче с "Металлургом" (1:2)
Во всяком случае, такую информацию дает "ТаТоТаке".
Такое решение президент клуба якобы принял после разговора с главным тренером Юрием Калитвинцевым.
Напомним, что Червак после инцидента в социальных сетях попросил прощения за свое поведение. В игре он получил прямую красную карточку по итогам этого эпизода.
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