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Кривушкин возвращается к судейству после скандального матча Днепр-1 - Динамо. Пока что в Первой лиге и не как главный

Первая лига
(1 голосов)

Отработает четвертым рефери на матче Первой лиги ЛНЗ – Эпицентр

Кривушкин возвращается к судейству после скандального матча Днепр-1 - Динамо. Пока что в Первой лиге и не как главный

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

В матче 17-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Динамо", состоявшемся ровно месяц назад (12.03.2023), произошел громкий судейский скандал. Арбитр в поле Дмитрий Кривушкин не удалил хавбека "Днепра-1" Доминго Бланко за умышленную грубую игру против Виталия Буяльского. В свою очередь, один из лидеров "Динамо" получил удаление уже после финального свистка за грубость, сказанную в адрес арбитра.

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UA-Футбол ранее уже сообщал, что куратор судей Лучано Лучи неофициально и не публично признал ошибку своего подопечного. Нашей редакции удалось получить скриншоты с реакцией Лучи на тот эпизод. Лучи написал дословно: "Это четкая красная карточка. Рефери должен видеть это без вмешательства VAR". Кривушкин в итоге не остался без наказания – он не судил ровно месяц.

Теперь он возвращается к работе, но не на элитарном уровне. Дмитрий Кривушкин будет работать четвертым рефери в матче Первой лиги ЛНЗ – "Эпицентр". Матч запланирован на пятницу, 14-е апреля. В игре будет задействована система ВАР.

Всего в этом сезоне в УПЛ Дмитрий Кривушкин в качестве главного рефери отсудил шесть поединков.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (1)
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Djon (Україна)
12.04.2023 в 18:43
цьому тупому виродку не місце у суддівстві
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