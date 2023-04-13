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Непростой выезд для Эпицентра, в Черновцы приедет лидер группы. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Первая лига
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Стартует второй тур весенней части сезона

Непростой выезд для Эпицентра, в Черновцы приедет лидер группы. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Фото: ФК Нива Тернопіль

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу двумя матчами стартует второй тур второго этапа весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний.

"Чемпионская" группа

"ЛНЗ" - "Эпицентр"

14.04.2023. 14:00. Черкассы. "Черкассы-Арена"

Подопечные Александра Ковпака неделю назад сыграли достаточно прагматично, но это не помешало им победить тернопольскую "Ниву". Героем этого матча стал новичок "ЛНЗ" Назарий Ныч, отличившийся голом и отдавший результативную передачу. Следует отметить, что нападающих такого уровня как Назарий черкасскому коллективу не хватало. "ЛНЗ" не проигрывает в гостях уже семь игр подряд.

Что касается "Эпицентра", то коллектив Нагорняка в первой половине встречи против "Оболони" играл очень пассивно. Не было видно за счет чего команда хочет победить. Только в большинстве футболисты "Эпицентра" прибавили в активности и могли даже забивать победный мяч, но свои моменты не реализовали. В очном противостоянии фаворитом считаются хозяева, ведь они более солидно выглядели в первом туре. Отметим, что на этом матче будет использована система видеоповторов VAR. Арбитром VAR будет Николай Балакин.

Группа "Выбывание"

"Буковина" - "Чернигов-ШВСМ"

14.04.2023. 13:00. Черновцы. "Олимпия"

Подопечные Мельничука начали весеннюю часть сезона победой над "Полтавой" – 2:1. "Буковина" почти час играла в большинстве и имела все шансы побеждать увереннее. Однако коллектив из Черновцов в начале второго тайма потерял концентрацию и позволил сопернику сравнять счет. После пропущенного мяча снова собрались и все же смогли набрать важные три зачетных пункта. Стоит отметить новичка команды Михаила Сергийчука, дебютировавшего из забитого мяча. "Буковина" впервые в сезоне на полях соперников забила более одного гола, но за игрой много вопросов. Конструктива в заключительной трети поля все еще не хватает, но появление Сергийчука дает оптимизм болельщикам.

"Чернигов в меньшинстве одержал волевую победу над "Мариуполем" - 2:1. Гол Мирослава Сердюка на 90+6 минуте безусловно добавил команде положительных эмоций и уверенности в собственных силах. Лидер группы запомнился агрессией в центре поля. Подопечные Чорного немало проблем создали сопернику за счет флангов. Завершилась безголевая серия "Чернигова", которая длилась 207 минут. Это противостояние тех команд, которые привыкли больше играть за счет быстрого выхода из защиты в нападение.

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В статье: Буковина (Черновцы) ЛНЗ (Черкассы) ФК Чернигов Эпицентр (Каменец-Подольский)
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