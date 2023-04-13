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Левченко: 6 месяцев дисквалификации за толчок арбитра – это слишком много. Или я слишком мягкий?
Есть и такое мнение
instagram.com/vadymchervak
Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о дисквалификации экс-защитника "Полесья" Вадима Червака за толчок в спину женщины-арбитра Софии Причины.
"Я никак не защищаю Червака, который толкнул судью, но если это первый раз, то
Напомним, что после этого инцидента "Полесье"
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