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Левченко: 6 месяцев дисквалификации за толчок арбитра – это слишком много. Или я слишком мягкий?

Первая лига
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Левченко: 6 месяцев дисквалификации за толчок арбитра – это слишком много. Или я слишком мягкий?

instagram.com/vadymchervak

Новина українською

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о дисквалификации экс-защитника "Полесья" Вадима Червака за толчок в спину женщины-арбитра Софии Причины.

"Я никак не защищаю Червака, который толкнул судью, но если это первый раз, то 6 месяцев дисквалификации – это слишком много. Может быть, есть другие способы перевоспитания? Или я слишком мягкий?", - написал Левченков Твиттере.

Напомним, что после этого инцидента "Полесье" разорвало контракт с игроком.

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В статье: Евгений Левченко Полесье (Житомир) Вадим Червак
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