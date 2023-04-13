Левченко: 6 месяцев дисквалификации за толчок арбитра – это слишком много. Или я слишком мягкий?

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о дисквалификации экс-защитника "Полесья" Вадима Червака за толчок в спину женщины-арбитра Софии Причины.

"Я никак не защищаю Червака, который толкнул судью, но если это первый раз, то 6 месяцев дисквалификации – это слишком много. Может быть, есть другие способы перевоспитания? Или я слишком мягкий?", - написал Левченков Твиттере.