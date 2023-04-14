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ЛНЗ - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Непростой выезд для подопечных Нагорняка
Фото: ФК Нива Тернопіль
В "Чемпионской" группе программа второго тура будет открываться противостоянием в Черкассах, где "ЛНЗ" будет принимать "Эпицентр". Подопечные Ковпака уверенно начали весеннюю часть сезона, а вот коллектив из Каменец-Подольского в большинстве не смог дожать "Оболонь". "Эпицентр" сохраняет свои ворота "сухими" в Первой лиге в течение 487 минут. Может, именно сегодня эта серия прервется?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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