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Буковина - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра второго тура в группе "выбывание"
Фото: ФК Чернігів
Лидер группы приедет к "Буковине", которая на прошлой неделе все же дожала "Полтаву". В том матче с лучшей стороны проявил себя Михаил Сергийчук, который сейчас находится в хорошем игровом тонусе. Защитникам "Чернигова" следует обратить особое внимание на опытного нападающего.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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