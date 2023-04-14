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Буковина - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Стартовая игра второго тура в группе "выбывание"

Буковина - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

Лидер группы приедет к "Буковине", которая на прошлой неделе все же дожала "Полтаву". В том матче с лучшей стороны проявил себя Михаил Сергийчук, который сейчас находится в хорошем игровом тонусе. Защитникам "Чернигова" следует обратить особое внимание на опытного нападающего.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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Источник: В Чемпионский группе Первой лиги появился свой телепул
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В статье: Буковина (Черновцы) ФК Чернигов смотреть футбол онлайн
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