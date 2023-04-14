Буковина - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лидер группы приедет к "Буковине", которая на прошлой неделе все же дожала "Полтаву". В том матче с лучшей стороны проявил себя Михаил Сергийчук, который сейчас находится в хорошем игровом тонусе. Защитникам "Чернигова" следует обратить особое внимание на опытного нападающего.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.