Первая лига. ЛНЗ одерживает вторую подряд победу в весенней части сезона

В стартовом матче второго тура "Чемпионской" группы встречались "ЛНЗ" и "Эпицентр". "ЛНЗ" на своем поле в этом дивизионе после повышения в классе еще не проигрывал - в 7 матчах: 5 побед и 2 ничьи.

В начале встречи было сложно отдать инициативу кому-то из соперников. В середине первого тайма Андрей Коваленко воспользовался системой VAR и пошел проверить эпизод с вероятным пенальти в ворота "Эпицентра". Мяч попал в руку Ничипоренко, потому арбитр назначил одиннадцатиметровый. Иван Тищенко переиграл Романа Жмурко – 1:0. Подопечные Нагорняка пропускают впервые за 514 минут.

После забитого мяча первым номером играли подопечные Ковпака. У гостей были проблемы в переходной фазе. Уже второй матч подряд коллектив из Каменец-Подольского не впечатлял своей игрой в атаке. Еще до перерыва хозяева увеличили свое преимущество. Тищенко на скорости ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот – 2:0. Провалилась защита "Эпицентра", а лучший бомбардир "ЛНЗ" забил уже девятый гол в сезоне. "Эпицентру" с такой игрой сложно было рассчитывать на повышение в классе.

После перерыва хозяева продолжали играть солидно. Разговор с тренером не пошел на пользу футболистам "Эпицентра". Ошибки в центре поля мешали им выходить в атаку. Для Самойленко это был очень хороший матч, работы ведь у него почти не было. Гости не могли впереди связать две-три точные передачи.

В итоге, вторая подряд победа для "ЛНЗ". Черкасский коллектив уже на пять очков отрывается от "Эпицентра".

VBET UA Первая лига. "Чемпионская" группа. 2-й тур

"ЛНЗ" - "Эпицентр" 2:0

Голы: Тищенко (24, пен, 34)

"ЛНЗ" (стартовый состав): Самойленко - Бойко, Коваленко, Лопыренок, Муравский, Ныч, Норенков, Солдат, Тищенко, Хамелюк, Шестаков

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко - Григоращук, Шевченко, Миронюк, Мороз, Ничипоренко, В. Крыстин, Беженар, Глущук, Гирный, Барбоса