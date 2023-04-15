Первая лига
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Металлург - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральная игра тура
Фото: ФК Карпати
В Моршине встретятся команды, которые порадовали своих болельщиков игрой и результатом на прошлой недели. В Первой лиге соперники встретятся впервые. Текущая серия без ничьих карпатовцев в Первой лиге длится 7 игр: 5 победы и 2 поражения. Смогут ли подопечные Микитина сотворить еще одну сенсацию в начале весенней части сезона?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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