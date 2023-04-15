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Металлург - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Центральная игра тура

Металлург - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

В Моршине встретятся команды, которые порадовали своих болельщиков игрой и результатом на прошлой недели. В Первой лиге соперники встретятся впервые. Текущая серия без ничьих карпатовцев в Первой лиге длится 7 игр: 5 победы и 2 поражения. Смогут ли подопечные Микитина сотворить еще одну сенсацию в начале весенней части сезона?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Металлург (Запорожье) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
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