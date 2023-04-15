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Мариуполь - Полтава: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Без права на ошибку для хозяев

Мариуполь - Полтава: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: СК Полтава

UA-Футбол
Новина українською

Соперники в Первой лиге встретятся впервые. "Мариуполь" дома в нынешнем сезоне еще не побеждал – две ничьи и пять поражений. Подопечные Красноперова пропускают в каждом матче. Смогут ли хозяева наконец-то сыграть на ноль?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.

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В статье: СК Полтава ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн
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