Первая лига
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Мариуполь - Полтава: смотреть онлайн, видеотрансляция
Без права на ошибку для хозяев
Фото: СК Полтава
Соперники в Первой лиге встретятся впервые. "Мариуполь" дома в нынешнем сезоне еще не побеждал – две ничьи и пять поражений. Подопечные Красноперова пропускают в каждом матче. Смогут ли хозяева наконец-то сыграть на ноль?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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