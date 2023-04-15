Первая лига. Хет-трик капитана принес Полтаве победу над Мариуполем

В стартовом матче субботы в Первой лиге "Мариуполь" принимал "Полтаву". Предпоследняя команда группы в этом сезоне еще не побеждала в родных стенах. У гостей в стартовый состав вернулся один из лидеров Дмитрий Щербак, который прошлый тур пропускал из-за дисквалификации.

Уже на первых минутах подопечные Красноперова открыли счет. Быковский решился на удар метров с 20-ти и попал в верхний угол ворот - 1:0. Шокирующий старт для гостей из Полтавы. Не успели порадоваться хозяева, как пропустили. После передачи Щербака отличился Стрельцов – 1:1. Следует отметить позиционную ошибку Шушка. Защита "Мариуполя" снова дала сбой. До перерыва счет не изменился, хотя у подопечных Сысенко было несколько моментов, чтобы выйти вперед. Следует отметить активную игру Стрельцова.

Своё игровое преимущество в забитый мяч воплотили гости в начале второго тайма. Вновь сработала пара Стрельцов – Щербак. На этот раз ассистировал Евгений, а забивал Дмитрий – 1:2.Однако мариупольцы смогли отыграться. Глеб Литюк вышел на замену и через две минуты отличился забитым мячом – 2:2.

На этом веселый матч у нас не завершился. После подачи с углового своим вторым голом в противостоянии отличился Щербак – 3:2. Еще до завершения матча Щербак оформил хет-трик. Нападающий реализовал выход один на один – 4:2.

Vbet UA Первая лига. Группа "Выбывание" 2-й тур

"Мариуполь" - "Полтава" 2:4

Голы: Быковский (2), Литюк (63) - Стрельцов (13), Щербак (56, 65, 74)

"Мариуполь" (стартовый состав): Якубенко – Харжевский, Шушко, Чушенко, Чернецкий, Доброхотов, Мочевинский, Михайленко, Тепляков, Гора, Быковский

"Полтава" (стартовый состав): Вичный – Копытов, Пасечник, Подлепич, Савенков, Даниленко, Коваленко, Костенко, Щербак, Стрельцов, Горжуй