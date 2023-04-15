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Первая лига. Автогол Сидорова принес Карпатам победу над Металлургом
Напряженное противостояние в Моршине
Фото: ФК Карпати
В центральном матче второго тура весенней части сезона "Металлург" в Моршине принимал львовские "Карпаты". На прошлой неделе обе команды победили, потому с психологическим состоянием и уверенностью у них проблем не было. Запорожцы вообще всех удивили, ведь нанесли первое в чемпионате поражение "Полесью".
Команды начали игру в медленном темпе. Никто из соперников не хотел рисковать, понимая важность каждой ошибки. К сожалению, уже в дебюте из-за травмы покинул поле Сергей Горбунов. Для гостей это серьезная потеря, ведь Сергей проявил себя с лучшей стороны в прошлом туре. Ответственность за результат отрицательно сказалась на качестве футбола. Борьба, борьба и снова борьба. Вот таким словом можно охарактеризовать большую часть тайма.
В конце первой половины встречи гости открыли счет. После подачи Кожанова с углового Алексей Сидоров отправил мяч в собственные ворота – 1:0.
После перерыва счет требовал более активной игры от подопечных Микитина, но стоит отметить организованную защиту львовян. На 61-й минуте Тарануха мог снимать все вопросы о победителе, но не реализовал выход один на один. Блестяще сыграл Назар Байда. Возможность отличиться была и у запорожцев, но Шалфеев после фланговой атаки пробил прямо в руки голкиперу. С позиционным футболом были существенные проблемы у номинальных хозяев. Возможно, на такую игру повлияло качество газона.
Vbet UA Первая лига. "Чемпионская" группа. 2-й тур
"Металлург" - "Карпаты" 0:1
Гол: Сидоров (36, автогол)
"Металлург" (стартовый состав): Байда - Полевой, Басов, Палюх, Сокол, Крапивный, Шалфеев, Сейтхалилов, Сад, Белоцерковец, Сидоров
"Карпаты" (стартовый состав): Ильющенков - Дуц, Саков, Приймак, Рябов, Горбунов, Бобко, Чачуа, Кожанов, Тлумак, Хобленко
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