Первая лига. Кремень принимает Полесье в заключительном матче тура

В завершающем матче второго тура весенней части сезона в Первой лиге встретятся "Полесье" и "Кремень". Вашему вниманию анонс противостояния.

"Чемпионская" группа

"Кремень" - "Полесье"

16.04.2023. "Кремень-Арена" им. Бабаева. Кременчуг

Подопечные Калитвинцева приедут в Кременчуг с желанием реабилитироваться за первое поражение в сезоне. В прошлом туре прервалась победная десятиматчевая серия житомирского коллектива. К тому же, матч против "Металлурга" завершился скандалом. Червак толкнул в спину арбитриню Причину и получил удаление. Илью после этого дисквалифицировали на шесть месяцев, а "Полесье" расторгло с ним контракт. По игре главный фаворит сезона выглядел неплохо, но не хватало точного завершающего удара. К тому же, раз за разом проваливался центр поля житомирян.

"Кремень" достойно сыграл против "Карпат", но мастерства подопечным Локтионова не хватило. Против более именитых соперников молодому коллективу играть непросто. Гостевая беспроигрышная серия "Полесье" продолжается 8 игр: 6 побед и 2 ничьи. Есть все шансы, что эта серия продолжится.