Кремень - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для "Полесья" кременчугский коллектив удобен соперник. Проигрышная серия "Кремня" в матчах с "Полесьем" длится 4 игры, а безголевая – 397 (!) минут. Сегодня хозяевам будет очень непросто, ведь подопечные Калитвинцева хотят реабилитироваться за поражение в прошлом туре.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.