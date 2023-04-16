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Кремень - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Заключительная игра в туре
Фото: ФК Полісся
Для "Полесья" кременчугский коллектив удобен соперник. Проигрышная серия "Кремня" в матчах с "Полесьем" длится 4 игры, а безголевая – 397 (!) минут. Сегодня хозяевам будет очень непросто, ведь подопечные Калитвинцева хотят реабилитироваться за поражение в прошлом туре.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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