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Первая лига. Полесье на классе переигрывает Кремень

Первая лига
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(1 голосов)

Уверенная победа гостей

Первая лига. Полесье на классе переигрывает Кремень

Фото: ФК Полісся

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Настоящим испытанием стал для хозяев матч против одного из главных претендентов на чемпионство. В случае победы подопечные Калитвинцева имели возможность обойти "Оболонь".

Тренерский штаб "Полесья" сделал три замены по сравнению с матчем против "Металлурга". Вместо Янакова, Вакулы и Огири вышли Морговский, Козак и Шастал. Отметим, что Денис Янаков пропускал игру из-за дисквалификации. Роман Локтионов вместо Савицкого и Трофимюка выпустил Глобу и Вивдича.

Гости предсказуемо активно начали игру и после стандарта открыли счет. Грицук подал с углового, а лучший бомбардир команды Будковский головой отправил мяч в сетку – 0:1. Пропущенный мяч сломал первоочередной план подопечных Локтионов, ведь они хотели играть за счет контратак.

Коллектив из Житомира продолжал оказывать давление на защиту соперника, но с реализацией были проблемы. Стоит отметить активную игру Дмитрия Шастала, постоянно обострявшегося за счет смешения с фланга в центр и наоборот. Именно Дмитрий в середине первого тайма заработал пенальти. Арбитр увидел, что Галоян нарушал правила. Весьма неоднозначный эпизод. Одиннадцатиметровый реализовал Грицук – 0:2. Очень солидный футбол от игроков "Полесья".

После перерыва характер игры не изменился. К сожалению, сегодня кременчугский коллектив не смог дать достойный бой именитому сопернику. В "чемпионской" группе очень непросто "Кремню". В итоге, уверена победа "Полесья".

VBET UA Первая лига. "Чемпионская" группа

"Кремень" - "Полесье" 0:2

Голы: Будковский (6), Грицук (23, пен)

"Кремень" (стартовый состав): Музычка - Агапов, Сидоренко, Лист, Азизов, Матвеев, Галоян, Галата, Глоба, Фальковский, Вивдич

"Полесье" (стартовый состав): Кудрик – Гитченко, Шаповал, Морговский, Морозко, Кушниренко, Крушинский, Казак, Шастал, Грицук, Будковский

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В статье: Кремень (Кременчуг) Полесье (Житомир)
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Комментарии (2)
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Полiccя (Житомир)
16.04.2023 в 15:21
Другий тайм - одні не хотіли , інші не могли. Пенальті не було. Я так думаю. Скоріше б ВАР .
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Prideman (Lviv)
16.04.2023 в 15:02
Полісся і Оболонь можна привітати з виходом в УПЛ
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