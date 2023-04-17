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Червак: Это был всплеск эмоций. Никогда не сделал бы такого намеренно
Экс-защитник "Полесья" - об инциденте с арбитром Софией Причиной
Фото: instagram.com/vadymchervak
Бывший защитник "Полесья" Вадим Червак прокомментировал инцидент с арбитром Софией Причиной.
"Это был всплеск эмоций. Я был возмущен – бежал, как все, но не успел затормозить. После матча сразу написал Софии. Затем извинился перед всеми в Instagram. Пришел на КДК, чтобы откровенно покаяться. Никогда не сделал бы такого намеренно.
Я получил максимальное наказание – остался без клуба и профессии на полгода. Но принимаю все, что дал мне Бог. Сделаю все, чтобы достойно вернуться в футбол", - ссказал Червак.
Напомним, что во время матча 1-го тура второго этапа Первой лиги между "Полесьем" и запорожским "Металлургом" Червак толкнул в спину арбитра Софию Причину, не согласившись с решением не назначить пенальти в ворота запорожцев. После игры Вадим опубликовал пост в соцсетях с извинениями, однако "Полесье" расторгло с ним контракт. Позже КДК УАФ принял решение об отстранении защитника от участия в соревнованиях на 6 месяцев.
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