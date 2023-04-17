Червак: Это был всплеск эмоций. Никогда не сделал бы такого намеренно

Бывший защитник "Полесья" Вадим Червак прокомментировал инцидент с арбитром Софией Причиной.

"Это был всплеск эмоций. Я был возмущен – бежал, как все, но не успел затормозить. После матча сразу написал Софии. Затем извинился перед всеми в Instagram. Пришел на КДК, чтобы откровенно покаяться. Никогда не сделал бы такого намеренно.

Я получил максимальное наказание – остался без клуба и профессии на полгода. Но принимаю все, что дал мне Бог. Сделаю все, чтобы достойно вернуться в футбол", - ссказал Червак.