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Червак: Я извинился перед арбитром в Instagram. Она проигнорировала

Первая лига
(2 голосов)

Экс-защитник "Полесья" - о том, как узнал о разрыве контракта с клубом

Червак: Я извинился перед арбитром в Instagram. Она проигнорировала

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Дисквалифицированный на 6 месяцев экс-защитник "Полесья" Вадим Червак рассказал, как узнал о разрыве контракта с клубом.

– Благодаря странице "ТаТоТаке" в инстаграме. Почти сразу сбросил ссылку директору клуба. Он позвонил и подтвердил, что это правда.

Вы не протестовали?

– Нет. Слишком многое на меня навалилось, не хотелось вообще ничего. Разошлись цивилизованно – по обоюдному согласию.

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– С кем в клубе вы еще общались на этот счет?

– С главным тренером Юрием Калитвинцевым после инцидента. Абсолютно нормальный разговор, без намеков на прекращение сотрудничества.

– Кстати, когда истекал ваш контракт с "Полесьем"?

– Через два года – летом 2025-го.

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– Что вы чувствовали после игры?

– Шок. Я и сейчас не отошел. Очень трудно. Хочется довести до людей, что я реально сожалею о случившемся. Это было не намеренно. Я и на поле никого никогда специально не бил. Это подло.

– Вы извинились лично перед Софией Причиной?

– Да, сразу после возвращения на базу. У меня не было ее номера. Я написал в личку через Инстаграм.

– Что она ответила?

– Ничего. Прочла, но проигнорировала. Затем уже выложил пост с официальными извинениями ко всем.

– Вы присутствовали на заседании КДК по вашему вопросу?

– Да. Писал письмо, извинялся.

– Вам не кажется, что получили слишком чрезмерное наказание?

– Я не могу судить. До сих пор не отошел. Холодной головы сейчас нет. Я впервые в жизни столкнулся с такой ситуацией, - рассказал Червак.

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В статье: Полесье (Житомир) Вадим Червак
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Источник:
ТаТоТаке

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