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Червак: Я извинился перед арбитром в Instagram. Она проигнорировала
Экс-защитник "Полесья" - о том, как узнал о разрыве контракта с клубом
Фото: ФК Полісся
Дисквалифицированный на 6 месяцев экс-защитник "Полесья" Вадим Червак рассказал, как узнал о разрыве контракта с клубом.
– Благодаря странице "ТаТоТаке" в инстаграме. Почти сразу сбросил ссылку директору клуба. Он позвонил и подтвердил, что это правда.
– Вы не протестовали?
– Нет. Слишком многое на меня навалилось, не хотелось вообще ничего. Разошлись цивилизованно – по обоюдному согласию.
– С кем в клубе вы еще общались на этот счет?
– С главным тренером Юрием Калитвинцевым после инцидента. Абсолютно нормальный разговор, без намеков на прекращение сотрудничества.
– Кстати, когда истекал ваш контракт с "Полесьем"?
– Через два года – летом 2025-го.
– Что вы чувствовали после игры?
– Шок. Я и сейчас не отошел. Очень трудно. Хочется довести до людей, что я реально сожалею о случившемся. Это было не намеренно. Я и на поле никого никогда специально не бил. Это подло.
– Вы извинились лично перед Софией Причиной?
– Да, сразу после возвращения на базу. У меня не было ее номера. Я написал в личку через Инстаграм.
– Что она ответила?
– Ничего. Прочла, но проигнорировала. Затем уже выложил пост с официальными извинениями ко всем.
– Вы присутствовали на заседании КДК по вашему вопросу?
– Да. Писал письмо, извинялся.
– Вам не кажется, что получили слишком чрезмерное наказание?
– Я не могу судить. До сих пор не отошел. Холодной головы сейчас нет. Я впервые в жизни столкнулся с такой ситуацией, - рассказал Червак.
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