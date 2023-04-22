Полесье будет принимать Оболонь в центральном матче тура. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье тремя матчами завершится третий тур весенней части сезона Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

"Чемпионская" группа

"Полесье" - "Оболонь"

23.04.2023. 13:30. "Центральный городской стадион". Житомир

Встреча в Житомире центральная во всем туре. Первая команда группы будет принимать вторую, а соперников отделяет всего одно очко. Подопечные Калитвинцева неделю назад без проблем переиграли "Кремень". Житомирский коллектив сыграл очень солидно, особенно это касается атаки. С наилучшей стороны проявили себя Дмитрий Шастал и Василий Грицук, являвшиеся настоящими лидерами команды. "Оболонь" потеряла очки в игре с "Нивой". Результат соответствовал качеству игры "пивоваров". Завершилась домашняя сухая серия "Оболони", которая длилась 286 минут. Две ничьи – это не тот результат, на который надеялись болельщики киевлян. Одержать первую в весенней части сезона победу подопечным Иващенко будет очень непросто, ведь "Полесье" сейчас является самой мощной командой в группе.

Группа "Выбывания"

"Скорук" - "Мариуполь"

23.04.2023. 13:00. "Центральный". Умань

В прошлом туре завершилась безничейная клубная рекордная серия "Скорука", продолжавшаяся в Первой лиге 5 игр: 3 победы и 2 поражения. Подопечные Степанова не впечатлили своей игрой против "Прикарпатья". В этом матче было много борьбы, но мало моментов. От "Скорука" все ждали большего, но стабильности этой команде еще не хватает. Коллектив из Мариуполя пытался навязать борьбу "Полтаве", но сдержать связку Щербак-Стрельцов они не смогли. Как всегда вел партнеров за собой Игорь Быковский, но один в поле не воин. "Мариуполь" с начала чемпионата пропускает голы в каждой игре. С такой защитой подопечные Красноперова могут понизиться в классе.

"Горняк-Спорт" - "Буковина"

23.04.2023. 14:00. "Юность". Горишние Плавни

Аутсайдер группы будет принимать вторую команду. Прервалась домашняя проигрышная серия "Буковины", длившаяся 3 игры. Подопечные Мельничука весной приятно впечатляют своей игрой в атаке. Лидерами команды являются Михаил Сергийчук и Илья Скрипник. Усиление явно пошло на пользу черновицкому коллективу. Хозяева имеют все шансы продолжить свою серию побед, ведь им будет противостоять последняя команда группы. "Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 13-ти игр подряд: 5 ничьих и 8 поражений.