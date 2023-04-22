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Чернигов-ШВСМ - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Стартовая игра третьего тура

Чернигов-ШВСМ - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче третьего тура весенней части сезона встретятся "Чернигов-ШВСМ" и "Диназ". Подопечные Чорного в прошлом туре потеряли первое место в группе, а "Диназ" наконец-то победил. Однако за игрой у подопечных Головка все еще много проблем. Смогут ли гости зацепиться за результат?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: Диназ (Вышгород) ФК Чернигов смотреть футбол онлайн
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