Чернигов-ШВСМ - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче третьего тура весенней части сезона встретятся "Чернигов-ШВСМ" и "Диназ". Подопечные Чорного в прошлом туре потеряли первое место в группе, а "Диназ" наконец-то победил. Однако за игрой у подопечных Головка все еще много проблем. Смогут ли гости зацепиться за результат?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.