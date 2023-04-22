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Полтава - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интересное противостояние в Полтаве
Фото: СК Полтава
В Полтаве встретятся шестая и пятая команды группы. Подопечные Сысенко подходят к матчу в хорошем настроении после победы над "Мариуполем". Неделю назад с наилучшей стороны проявил себя Дмитрий Щербак, отличившийся хет-триком. Пара Щербак-Стрельцов очень грозна для всех соперников в дивизионе.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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