Полтава - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Полтаве встретятся шестая и пятая команды группы. Подопечные Сысенко подходят к матчу в хорошем настроении после победы над "Мариуполем". Неделю назад с наилучшей стороны проявил себя Дмитрий Щербак, отличившийся хет-триком. Пара Щербак-Стрельцов очень грозна для всех соперников в дивизионе.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.