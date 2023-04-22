  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полтава - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полтава - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Интересное противостояние в Полтаве

Полтава - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

UA-Футбол
Новина українською

В Полтаве встретятся шестая и пятая команды группы. Подопечные Сысенко подходят к матчу в хорошем настроении после победы над "Мариуполем". Неделю назад с наилучшей стороны проявил себя Дмитрий Щербак, отличившийся хет-триком. Пара Щербак-Стрельцов очень грозна для всех соперников в дивизионе.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

По теме
yellow-arrow
Максимов – о должности в Полесье: Сам не понял, как все произошло
yellow-arrow
Нива - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Чернигов-ШВСМ - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Полтава Прикарпатье (Ивано-Франковск) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде