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Эпицентр - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хозяевам некуда отступать
Фото: МФК Металург
Интересное противостояние нас ожидает в Камянце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "Металлург". Подопечные Нагорняка разочаровывают своей игрой, а запорожцы способны обыграть каждого. С турнирной точки зрения для обеих команд эта игра очень важна, поэтому можно не сомневаться, что нас ждет интересный футбол.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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