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Эпицентр - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Хозяевам некуда отступать

Эпицентр - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

UA-Футбол
Новина українською

Интересное противостояние нас ожидает в Камянце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "Металлург". Подопечные Нагорняка разочаровывают своей игрой, а запорожцы способны обыграть каждого. С турнирной точки зрения для обеих команд эта игра очень важна, поэтому можно не сомневаться, что нас ждет интересный футбол.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Металлург (Запорожье) Эпицентр (Каменец-Подольский) смотреть футбол онлайн
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