Эпицентр - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние нас ожидает в Камянце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "Металлург". Подопечные Нагорняка разочаровывают своей игрой, а запорожцы способны обыграть каждого. С турнирной точки зрения для обеих команд эта игра очень важна, поэтому можно не сомневаться, что нас ждет интересный футбол.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.