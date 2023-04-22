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Юрий Масимов - новый спортивный директор Полесья
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фото из свободных источников
Экс-хавбек сборной Украины (1992-2002), бывший полузащитник "Днепра", "Динамо", "Метллурга" и "Вердера" Юрий Максимов занял должность спортивного директора "
Об этом сообщает пресс-служба клуба, .
Юрий Вильевич начал тренерскую деятельность в 2006 году. Последний тренерский опыт Юрия Максимова – ФК "Ворскла" 2019-2022.
"Полесье" борется за выход в УПЛ в "чемпионской" группе Первой лиги.
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Источник:ФК Полісся
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Romerik (YNWA)
22.04.2023 в 00:28
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