  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Юрий Масимов - новый спортивный директор Полесья
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрий Масимов - новый спортивный директор Полесья

Первая лига
(1 голосов)

Хорошее подписание

Юрий Масимов - новый спортивный директор Полесья

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины (1992-2002), бывший полузащитник "Днепра", "Динамо", "Метллурга" и "Вердера" Юрий Максимов занял должность спортивного директора "Полесья".

Об этом сообщает пресс-служба клуба, .

Юрий Вильевич начал тренерскую деятельность в 2006 году. Последний тренерский опыт Юрия Максимова – ФК "Ворскла" 2019-2022.

"Полесье" борется за выход в УПЛ в "чемпионской" группе Первой лиги.

По теме
yellow-arrow
Интригующие противостояния во Львове и в Каменец-Подольском. Что смотреть в субботу в Первой лиге
yellow-arrow
Тернопольская Нива назначила нового и.о. главного тренера
yellow-arrow
Когда пенальти приносит победу. Ингулец - Рух 1:0. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Максимов Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Полісся

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
22.04.2023 в 00:28
Опа, а це вже цікаво)) Відчуваю, що в кінці сезону відбудеться зміна посадами Калитвинцев/Максимов
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде