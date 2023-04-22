Максимов – о должности в Полесье: Сам не понял, как все произошло

Бывший тренер "Ворсклы", "Кривбасса", "Металлурга" Д и ряда других клубов Юрий Максимов прокомментировал свое назначение на должность спортивного директора "Полесье":

“ – Юрий Вильевич, расскажите, как возник вариант из “Полесья”, кто сделал вам предложение?

– Это произошло спонтанно, я даже сам не понял, как все произошло. Неделю тому назад мы встретились с Геннадием Буткевичем, поговорили, и я принял решение.

– Какое впечатление произвел Буткевич?

– Впечатление только положительное. Человек безумно любит футбол и вкладывает большие деньги в его развитие. Хочу пожелать ему только здоровья и побед.

– Почему именно спортивный директор?

– Для меня это новый вызов. Я пришел в "Полесье" помогать прежде всего президенту клуба Геннадию Буткевичу и главному тренеру Юрию Калитвинцеву. Честно буду делать все, что от меня потребуется.

– Какие у вас функциональные обязанности, за что будете отвечать в клубе?

– Я буду отвечать за юношескую команду U-19, другие возрастные категории и, конечно же, за первую клубную команду. Думаю, в следующем сезоне "Полесье" уже будет выступать в Премьер-лиге.

– Долго думали над предложением?

– Нет. Самое главное, что я вернулся в футбольную семью. Это меня очень радует.

– Чем вас привлек проект "Полесье"?

– Своей инфраструктурой и перспективами. Клуб быстро развивается и цели перед "Полесьем" относятся серьезные.

– В следующем сезоне выход в еврокубки?

– Давайте не будем так далеко загадывать. Я считаю, что сначала нужно закрепиться в Премьер-лиге, а потом уже ставить другие задачи.

– На сколько рассчитан ваш контракт?

– Мы еще будем обсуждать это с президентом "Полесья". Для меня самое главное сейчас, что я вернулся в футбол”, – сказал Максимов в интервью УФ.