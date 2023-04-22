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Максимов – о должности в Полесье: Сам не понял, как все произошло
Получил новый вызов
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Бывший тренер "Ворсклы", "Кривбасса", "Металлурга" Д и ряда других клубов Юрий Максимов прокомментировал свое назначение на должность спортивного директора "Полесье":
“ – Юрий Вильевич, расскажите, как возник вариант из “Полесья”, кто сделал вам предложение?
– Это произошло спонтанно, я даже сам не понял, как все произошло. Неделю тому назад мы встретились с Геннадием Буткевичем, поговорили, и я принял решение.
– Какое впечатление произвел Буткевич?
– Впечатление только положительное. Человек безумно любит футбол и вкладывает большие деньги в его развитие. Хочу пожелать ему только здоровья и побед.
– Почему именно спортивный директор?
– Для меня это новый вызов. Я пришел в "Полесье" помогать прежде всего президенту клуба Геннадию Буткевичу и главному тренеру Юрию Калитвинцеву. Честно буду делать все, что от меня потребуется.
– Какие у вас функциональные обязанности, за что будете отвечать в клубе?
– Я буду отвечать за юношескую команду U-19, другие возрастные категории и, конечно же, за первую клубную команду. Думаю, в следующем сезоне "Полесье" уже будет выступать в Премьер-лиге.
– Долго думали над предложением?
– Нет. Самое главное, что я вернулся в футбольную семью. Это меня очень радует.
– Чем вас привлек проект "Полесье"?
– Своей инфраструктурой и перспективами. Клуб быстро развивается и цели перед "Полесьем" относятся серьезные.
– В следующем сезоне выход в еврокубки?
– Давайте не будем так далеко загадывать. Я считаю, что сначала нужно закрепиться в Премьер-лиге, а потом уже ставить другие задачи.
– На сколько рассчитан ваш контракт?
– Мы еще будем обсуждать это с президентом "Полесья". Для меня самое главное сейчас, что я вернулся в футбол”, – сказал Максимов в интервью УФ.
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