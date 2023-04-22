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Дубль Сидорова принес победу Металлургу над Эпицентром

Первая лига
(1 голосов)

Ужасная трансляция в Каменец-Подольском

Дубль Сидорова принес победу Металлургу над Эпицентром

Фото: МФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В одном из самых ожидаемых матчей тура встречались "Эпицентр" и "Металлург". Хозяева не имели права терять очки, если они стремятся сразиться за зону переходных матчей.

К сожалению, с трансляцией были проблемы. Отметим, что последний раз стадион имени Григория Тонкочеева принимал матчи Первой лиги еще в 1996 году. Возможно, проблемы связаны именно с этим. На 14-й минуте гости вышли вперед. Сидоров реализовал одиннадцатиметровый. Насладиться игрой зрители не смогли, ведь почти весь первый тайм картинка постоянно исчезала. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе подопечных Микитина.

После перерыва продолжались технические проблемы с трансляцией. Хозяева пытались добавить в агрессии в центре поля и быстрее доставлять мяч в атаку. Однако ошибки в переходных фазах тормозили большинство атак. На 52-й минуте за счет быстрой атаки гости забили во второй раз. После прострела с фланга дубль в свой актив записал Алексей Сидоров – 0:2. В середине тайма запорожцы остались в меньшинстве. За неспортивное поведение красную поведение получил Байда. Голкипер толкнул своего оппонента.

В большинстве инициатива перешла на сторону "Эпицентра". На 81-й минуте Ничипоренко отважился на удар из-за пределов штрафной и после ошибки голкипера мяч залетел в ворота – 1:2. Отыграться хозяева не смогли.

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"Эпицентр" – "Металлург" 1:2

Голы: Ничипоренко (81) - Сидоров (14, пен, 52)

Удаление: Байда (61)

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – Жмуйда, Мороз, Григоращук, Шевченко, Чепелюк, Миронюк, С. Кристин, Стень, Ляшенко, Буряк

"Металлург" (стартовый состав): Байда – Сокол, Палюх, Веклях, Снижко, Дворовенко, Крапивный, Сейтхалилов, Сад, Могильный, Сидоров

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В статье: Металлург (Запорожье) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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