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Скорук - Мариуполь смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Дебютная игра воскресенья

Скорук - Мариуполь смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

Для команд это дебютная игра в Первой лиге. "Скорук" не проигрывает в чемпионате на протяжении 3-х игр: 2 победы и ничья. К тому же, команда дома не пропускает в течение 253-х минут. Сможет ли "Мариуполь" впервые в нынешнем сезоне сыграть на ноль?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: ФСК Мариуполь Скорук (Томаковка) смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 11:37
Надіюсь розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
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