Скорук - Мариуполь смотреть онлайн, видеотрансляция

Для команд это дебютная игра в Первой лиге. "Скорук" не проигрывает в чемпионате на протяжении 3-х игр: 2 победы и ничья. К тому же, команда дома не пропускает в течение 253-х минут. Сможет ли "Мариуполь" впервые в нынешнем сезоне сыграть на ноль?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.