Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье - Оболонь смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральная игра тура
Фото: ФК Оболонь
В Житомире сыграют самый ожидаемый матч в туре. "Полесье" ранее в Первой лиге очков с "Оболонью" не набирало – 3 поражения. Подоопечные Иващенко в нынешнем чемпионате не проиграют уже 5 игр: 2 победы и 3 ничьи. Однако против житомирского коллектива им будет очень непросто.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Оливер Кан: Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать
- Еще один вертолет и почти 700 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 22 апреля
- Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.04.2023
- Тернопольская Нива назначила нового и.о. главного тренера
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 12:20
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн