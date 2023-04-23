Полесье - Оболонь смотреть онлайн, видеотрансляция

В Житомире сыграют самый ожидаемый матч в туре. "Полесье" ранее в Первой лиге очков с "Оболонью" не набирало – 3 поражения. Подоопечные Иващенко в нынешнем чемпионате не проиграют уже 5 игр: 2 победы и 3 ничьи. Однако против житомирского коллектива им будет очень непросто.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.