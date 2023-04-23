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Полесье - Оболонь смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Центральная игра тура

Полесье - Оболонь смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

В Житомире сыграют самый ожидаемый матч в туре. "Полесье" ранее в Первой лиге очков с "Оболонью" не набирало – 3 поражения. Подоопечные Иващенко в нынешнем чемпионате не проиграют уже 5 игр: 2 победы и 3 ничьи. Однако против житомирского коллектива им будет очень непросто.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 12:20
Сподіваюсь розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
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