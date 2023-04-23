Первая лига. Скорук минимально обыгрывает Мариуполь

"Скорук" не проигрывал в чемпионате на протяжении 3-х игр: 2 победы и ничья. К тому же, команда дома не пропускала в течение 253 минут. Именно подопечные Степанова считались фаворитом в противостоянии с предпоследним коллективом группы.

Тренерский штаб "Мариуполя" по сравнению с прошлым туром выпустил четыре новых игрока: Кравцова, Скибу, Литовченко и Литюка. Отметим, что в запасе остался капитан команды Игорь Быковский. Гости сегодня играли в пять защитников.

В дебюте встречи больше контролировали мяч хозяева, но подопечные Красноперова при первой возможности пытались выбегать в атаку. Первый момент в матче был создан на 28-й минуте, когда после подачи с фланга с нескольких метров мимо ворот пробил Глеб Литюк. От хозяев ожидали большего в атаке, но у них были существенные проблемы с конструктивом. Борьба, борьба и еще раз борьба. Именно таким словом можно охарактеризовать первую половину встречи.

В конце тайма должен был забивать Литовченко, но он с выгодной позиции пробил в штангу. Подопечные Степанова наказали соперника за расточительство. Шмигельский подал со штрафного, а Плахтырь головой пробил в дальний угол - 1:0. Учитывая развитие событий на поле, результат не логичен, но не ищите логику в футболе.

После перерыва пытались отыграться мариупольцы, но в позиционном футболе у них мало что получалось. Свободных зон для своих атак у гостей не было. Тем не менее, своя возможность отличиться у мариупольцев была. Гора из пределов штрафной пробивал, но его удар парировал Варцаба. А на 87-й минуте Пантелейчук издали попал в штангу. В итоге, матч завершился победой хозяев.

VBET UA Первая. Група "Выбывания".3-й тур

"Скорук" - "Мариуполь" 1:0

Голы: Плахтырь (42)



"Скорук" (стартовый состав): Игорь Варцаба, Сергей Заец, Станислав-Нури Малыш, Артем Перебора, Александр Мигунов, Владимир Здырко, Илья Цуркан, Владислав Ал. Клименко, Дмитрий Плахтырь, Владислав Гарнага, Богдан Шмигельский

ФСК "Мариуполь" (стартовый состав): Павел Кравцов, Петр Харжевский, Евгений Скиба, Иван Мочевинский, Даниил Литовченко, Владислав Чушенко, Глеб Литюк, Никита Тепляков, Павел Шушко, Александр Чернецкий, Ярослав Доброхотов