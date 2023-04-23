Первая лига. Оболонь обыгрывает Полесье и возвращается на первое место в группе

В Житомире сыграли наиболее ожидаемый матч в туре. "Полесье" ранее в Первой лиге очков с "Оболонью" не набирало – 3 поражения. Подопечные Иващенко в нынешнем чемпионате не проиграют уже 5 игр: 2 победы и 3 ничьих. Однако они должны сыграть на максимум, чтобы надеяться на положительный результат против лидера группы.

По сравнению с прошлым туром в составе "Полесья" произошло две замены. Вместо Кушниренко и Шастала вышли Янаков и Вакула. У гостей изменения были более масштабные. С первых минут появились Груша, Прокопенко, Косовский, Ермоленко.

Уже с первых минут хозяева завладели инициативой, поэтому "пивоварам" пришлось садиться к своим воротам, чтобы не пропустить быстрый гол. Тем не менее, открывать счет должны были именно гости. Чернов на скорости ворвался в штрафную и отдал на Грушу, но Виталий пробил выше ворот. Подопечные Иващенко выдержали стартовое давление и постепенно выровняли игру. На 28-й минуте угловой помог киевлянам забить. Чернов сбросил на Ермоленко, который с нескольких метров переправил мяч в сетку.

Забитый мяч придал футболистам "Оболони" уверенность в собственных силах, а вот коллектив из Житомира никак не мог пройти организованную защиту соперника. Еще до перерыва пришлось "Полесью" менять травмированного Крушинского. Лазарет игроков центра поля у лидера переполнен.

Сразу после перерыва бросились отыгрываться подопечные Калитвинцева. Опасно пробивал Грицук, но в последний момент подставил ногу Тарас Мороз. Киевляне очень грамотно сбивали темп матча, но и от "Полесья" ожидали большего. Хотели расшатать защиту соперника за счет постоянных перемещений с флангов в центр, но гости к такой игре были готовы. Следует отдать должное "пивоварам". Тренерский штаб очень качественно подготовился к матчу. Работы у Федоривского не было.

В конце встречи хорошую возможность отличиться имел Морозко, но он головой пробил выше ворот. В итоге, матч завершился минимальной победой "Оболони", которая позволила киевлянам вернуться на первое место. Может, не просто так спортивным директором "Полесья" назначили Максимова? Может, именно Юрий Максимов в будущем станет новым тренером команды?

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"Полесье" - "Оболонь" 0:1

Гол: Ермоленко (28)

"Полесье" (стартовый состав): Олег Кудрик, Андрей Гитченко, Владислав Вакула, Евгений Морозко, Денис Янаков, Владислав Шаповал, Василий Грицук, Филипп Будковский, Борис Крушинский, Артём Козак, Ян Морговский

"Оболонь" (стартовый состав): Назарий Федоривский, Даниил Карась, Тарас Мороз, Максим Ермоленко, Александр Чернов, Павел Лукьянчук, Сергей Косовский, Дмитрий Фатеев, Евгений Корохов, Егор Прокопенко, Виталий Груша