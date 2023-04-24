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Буткевич: У Калитвинцева бессрочный кредит доверия. Опасаюсь, чтобы его не пригласили в Динамо или в сборную

Первая лига
(1 голосов)

Президент "Полесья" также прокомментировал назначение Юрия Максимова

Буткевич: У Калитвинцева бессрочный кредит доверия. Опасаюсь, чтобы его не пригласили в Динамо или в сборную

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал назначение Юрия Максимова на должность спортивного директора клуба, а также о кредите доверя к главному тренеру Юрию Калитвинцеву.

- До 21 апреля в команде не было официальной позиции "спортивный директор". Почему она появилась и какая зона ответственности Юрия Максимова?

- Все правильно. В ближайшем будущем клуб продолжит пополняться высококвалифицированными специалистами. Для меня ключевым в приглашении Юрия Вильевича является то, что он видел футбол как игрок и как тренер. Именно этот опыт поможет ему готовить новых звезд футбола.

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- Основная задача Юрия Вильевича - это подготовка молодого поколения?

- У меня большие планы на построение системы детско-юношеских школ и академии "Полесья". Именно это направление возглавил Юрий Максимов.

- То есть, если сказать коротко о зонах ответственности в команде, то Юрий Максимов - это детско-юношеский футбол, а Юрий Калитвинцев - это первая команда. Да?

- Хочу подчеркнуть, что у Юрия Калитвинцева бессрочный кредит доверия от меня. Это очень опытный специалист. Даже немного опасаюсь, чтобы его не пригласили в "Динамо" или в сборную. Уверен, что в ближайшем будущем Юрий Калитвинцев во главе "Полесья" будет бороться за выход в еврокубки, - сказал Буткевич.

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В статье: Юрий Максимов Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
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Источник:
polissyafc.com

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
24.04.2023 в 11:24
в ДК он не пойдёт там Суркис а в сборную там физрук Ротань по блату сидит на 3 ставки
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