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"Мы не в песочнице играем". Калитвинцев - о поражении Полесья от Оболони

Первая лига
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Наставник резко отреагировал на неудачу своей команды

"Мы не в песочнице играем". Калитвинцев - о поражении Полесья от Оболони

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от "Оболони" (0:1) в рамках 3-го тура группы повышения в классе Первой лиги.

"Я согласен, что было много эмоций. Но мы не в песочнице играем. У нас много игроков, которые имеют опыт. И в таких играх опыт выходит на первый план. Можно ли сказать, что не хотели - нельзя так сказать. Мы столкнулись с очень дисциплинированной обороной соперника. То, что мы пропустили - это была фора для нашего соперника. Они очень дисциплинированно и организованно сыграли. А мы не нашли что им показать в ответ.

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В первом тайме - спали. Второй - немного лучше с эмоциональной точки зрения. Но моментов - не создали. Не нашли ключевой передачи. Поэтому и счет такой. Осадок остался очень большой, потому что мы ожидали такой игры, мы хорошо разобрали соперника, но не смогли найти заключительной передачи. Да мы пропустили, но команда должна быть к таким ситуациям готова и реагировать на них.

Повторюсь, во втором тайме реакция была неплохая, но не было пространства, были длинные передачи. Это немного не наш футбол. Но мы должны играть в разный футбол. Мы должны ожидать и понимать силы соперника. Мы не смогли открыть организованную и дисциплинированную оборону нашего соперника", - сказал Калитвинцев.

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В статье: Юрий Калитвинцев Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
polissyafc.com

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