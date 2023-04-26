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Маркевич: Я не видел Классическое, я смотрел Карпаты – ЛНЗ

Первая лига
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В Первой лиге своя атмосфера

Маркевич: Я не видел Классическое, я смотрел Карпаты – ЛНЗ

instagram.com/karpaty.lviv

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о положении дел в родных "Карпатах", с которыми он раньше долго и продуктивно работал.

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– Мирон Богданович, как вам матч "Динамо" – "Шахтер"?

– Я не видел Классическое, я смотрел "Карпаты" – "ЛНЗ", которые играли в это же время.

– Вы смотрели "Карпаты" – "ЛНЗ"?. Как вам уровень Первой лиги, кто повысится в классе?

– В первой лиге топ-5 команд примерно одного уровня. Я думал, что "Полесье" будет очевидным фаворитом, но две последние игры они проиграли и напряжение в таблице возросло. За выход в УПЛ будут бороться первые пять команд, немного больше шансов отдам "Полесью" и "Оболони". А "Карпаты", мне кажется, будут играть в переходных играх.

– Буткевич вам не напоминает Ярославского в лучшие времена "Металлиста"? Похоже, владелец "Полесья" полюбил футбол и в следующем сезоне житомирская команда может хорошо пошуметь в УПЛ.

– Сначала в УПЛ нужно выйти. Ну и, конечно, "Полесью" придется укреплять команду, потому что с этим составом в Премьер-лиге им будет тяжело играть.

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В статье: Мирон Маркевич Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) Карпаты (Львов)
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