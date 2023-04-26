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"Для меня это загадка". Максимов проанализировал судейские решения в игре с Оболонью
Спордиректор "Полесья" разобрал два эпизода
Фото: ФК Полісся
Спортивный директор "Полесья" Юрий Максимов высказал свое мнение по поводу работы арбитров в матче против "Оболони" (0:1) в 3-м туре чемпионской группы Первой лиги.
"Я очень удивлен работой арбитра. Хочу обратить ваше внимание на несколько эпизодов в игре, которые могли полностью изменить ход поединка. Например, эпизод на 32 минуте. Грубый и жесткий подкат сзади на Крушинском. Игрок соперника не играет в мяч и рискует нанести травму нашему игроку. Арбитр обязан давать за такое карточку, чтобы защитить игроков от возможных травм. Но вместо этого он даже не остановил матч и не зафиксировал нарушение. Поэтому виновник остался без наказания.
И уже через несколько минут снова грубый подкат на Крушинском. Затем игрок был заменен из-за травмы. А я напомню, что на игре работает ВАР. На повторе заметно, что насколько грубым было нарушение.
Как можно было даже не пересмотреть этот подкат? Для меня это загадка. Арбитр из-за отсутствия адекватного наказания за грубость, фактически позволяет игрокам соперника быть жестокими и наносить травмы нашим игрокам. И что в итоге: "Полесье" теряет важного игрока центра поля, а "Оболонь" продолжает играть грубо. Конечно, это тоже влияет на результат матча и меня лично возмущает", - сказал Максимов.
Отметим, что поединок обслуживал Дмитрий Бондаренко.
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