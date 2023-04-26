"Для меня это загадка". Максимов проанализировал судейские решения в игре с Оболонью

Спортивный директор "Полесья" Юрий Максимов высказал свое мнение по поводу работы арбитров в матче против "Оболони" (0:1) в 3-м туре чемпионской группы Первой лиги.

"Я очень удивлен работой арбитра. Хочу обратить ваше внимание на несколько эпизодов в игре, которые могли полностью изменить ход поединка. Например, эпизод на 32 минуте. Грубый и жесткий подкат сзади на Крушинском. Игрок соперника не играет в мяч и рискует нанести травму нашему игроку. Арбитр обязан давать за такое карточку, чтобы защитить игроков от возможных травм. Но вместо этого он даже не остановил матч и не зафиксировал нарушение. Поэтому виновник остался без наказания.

И уже через несколько минут снова грубый подкат на Крушинском. Затем игрок был заменен из-за травмы. А я напомню, что на игре работает ВАР. На повторе заметно, что насколько грубым было нарушение.