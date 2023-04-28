Интригующее противостояние в Киеве, Эпицентр устроит только победа. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу сыграют еще три матча в четвертом туре Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа "Выбывания"

"Диназ" - "Полтава"

29.04.2023. 14:00. Демидов. "Диназ"

Подопечные Сысенко разочаровали в прошлом туре своей игрой против "Прикарпатья". С конструктивом у полтавчан были существенные проблемы. В конце первого тайма вынужден был покинуть поле капитан команды Щербак, а без него сложно представить игру команды. Если Дмитрий не сможет сыграть в противостоянии с "Диназом", то гостям будет непросто. Отметим, что "Полтава" обходится без ничьих в Первой лиге на протяжении рекордных для клуба 8 игр: 3 победы и 5 поражений.

Подопечные Головко дали бой лидеру группы "Чернигову", но удержать ничью не смогли. Основной упор тренерский штаб делает на организованной игре в защите, а вот с атакой проблемы. На фоне других выделяется Мораренко, но реализовать моменты не может. В случае победы полтавчане смогут обойти вышгородцев в турнирной таблице.

Группа "Чемпионская"

"Оболонь" - "Карпаты"

29.04.2023. 15:30. Киев. "Оболонь-Арена"

Это противостояние, безусловно, является центральным в субботу. Встретятся первая и четвертая команды группы. Киевляне в прошлом туре солидно сыграли против "Полесья" и одержали заслуженную победу. Подопечные Иващенко не дали грозному сопернику свободных зон для его атак и смогли "исключить" из игры лидеров житомирского коллектива. Прагматичный футбол принес свой результат. Львовяне неделю назад спаслись в игре с "ЛНЗ". Это был матч на три результата, но ничья была справедливой. Прервалась безничейная домашняя клубная рекордная серия "Карпат" в Первой лиге, которая длилась 22 игры: 17 побед и 5 поражений. Подопечные Тлумака уже не имеют права терять зачетные пункты, потому ожидаем от гостей агрессивную игру в атаке. Индивидуально сильных исполнителей у них достаточно.

"Кремень" - "Эпицентр"

29.04.2023. 13:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг

Подопечные Локтионова в прошлом туре впервые в осенней части сезона забили и победили. Таким образом, завершилась победная серия "Нивы" в матчах с "Кремнем", которая в Первой лиге длилась 3 игры. Три зачетных пункта позволили молодой команде подняться с последнего места в группе. Стоит отметить Андрей Глобу, который был активным на протяжении всей игры и отдал два ассиста. "Эпицентр" набрал всего одно очко в трех матчах весной. В атаке у подопечных Нагорняка существенные проблемы. Лишь в большинстве они смогли хоть что-нибудь создать в противостоянии с "Металлургом". Прервалась безголевая серия коллектива из Каменец-Подольского, которая длилась 263 минуты. Если Эпицентр рассчитывает финишировать в топ-4, то для них осталось пять финалов. Если не побеждать "Кремень", то об амбициозных планах можно забыть.