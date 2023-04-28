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Прикарпатье - Чернигов-ШВСМ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра четвертого тура

Прикарпатье - Чернигов-ШВСМ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття

UA-Футбол
Новина українською

Прикарпатцы в этом году еще не проигрывали в Первой лиге – в 3-х матчах: победа и две ничьи. В случае победы подопечные Рыпана смогут догнать лидера группы. Однако, в предыдущих двух домашних матчах "Прикарпатья" не побеждало своих соперников.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) ФК Чернигов смотреть футбол онлайн
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