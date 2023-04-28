Прикарпатье - Чернигов-ШВСМ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Прикарпатцы в этом году еще не проигрывали в Первой лиге – в 3-х матчах: победа и две ничьи. В случае победы подопечные Рыпана смогут догнать лидера группы. Однако, в предыдущих двух домашних матчах "Прикарпатья" не побеждало своих соперников.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.