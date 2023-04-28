Первая лига. Прикарпатье без проблем переигрывает Чернигов

Прикарпатцы в этом году еще не проигрывали в Первой лиге – в 3-х матчах: победа и две ничьи. В случае победы подопечные Рыпана могли догнать лидера группы.

У гостей на эту игру было серьезное усиление, ведь в состав вернулись Кулык и Ментей. Тренерский штаб хозяев оставил в запасе героя противостояние с "Полтавой" Андрея Хому.

Качество газона было не лучшим, но таковы реалии весны этого года. Команды начали игру в неспешном темпе, но уже на 18-й минуте неожиданно хозяева смогли открыть счет. Шинкаренко подал с фланга, а Роман Барчук головой пробил в дальний угол – 1:0. После забитого мяча продолжали играть первым номером коллектив из Ивано-Франковска. У гостей моментов не было, им не хватало агрессии в центре поля. Еще до перерыва стандарт помог "Прикарпатью" забить второй раз. После подачи Писка ударом головой отличился Цюцюра – 2:0.

Ожидалось, что после перерыва сыграют активнее "северяне", но они продолжали ошибаться. На 57-й минуте после ошибки Ширая пришлось Шумило сбивать соперника. Таким образом, гости остались в меньшинстве. Хозяева довели игру до заслуженной победы, позволившей им догнать лидера.

VBET UA Первая лига. Группа "Выбывания". 4-й тур

"Прикарпатье" - "Чернигов-ШВСМ" 2:0

Голы: Барчук (18), Цюцюра (32)

Удаление: Шумило (57)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Роман Герыч, Василий Француз, Дмитрий Шинкаренко, Владимир Рудюк, Роман Борисевич, Михаил Писко, Василий Цюцюра, Никита Титаевский, Сергей Швец, Олег Матушевский, Роман Барчук

ФК "Чернигов-ШВСМ" (стартовый состав): Александр Ширай, Максим Шумило, Анатолий Романченко, Дмитрий Мироненко, Кирилл Кривобороденко, Мирослав Сердюк, Виталий Ментей, Алексей Зенченко, Николай Сираш, Максим Сердюк, Дмитрий Кулык