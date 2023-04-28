Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч ЛНЗ – Полесье перенесен из-за траура в Черкасской области
Поединок перенесен на понедельник
Фото: fckarpaty.org
В пятницу, 28 апреля, российские террористы нанесли очередной масштабный ракетный удар по Украине. Одна из ракет рашистов
В связи с этой атакой в Черкасской области объявили трехдневный траур из-за ракетной атаки на Умань.
Таким образом, матч Первой лиги между черкасским "ЛНЗ" и житомирским "Полесьем", который должен был состояться в воскресенье, перенесен на понедельник, 1 мая. Начало – в 13:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Центр Донецка попал под обстрел: прилетело и на поле РСК Олимпийский. ФОТО
- Президент Аль-Насра подал в отставку – Источник
- На счету Миколенко 21 точная передача и 2 перехвата в матче с Ньюкаслом
- Буткевич: У Калитвинцева бессрочный кредит доверия. Опасаюсь, чтобы его не пригласили в Динамо или в сборную
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО