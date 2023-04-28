Матч ЛНЗ – Полесье перенесен из-за траура в Черкасской области

В пятницу, 28 апреля, российские террористы нанесли очередной масштабный ракетный удар по Украине. Одна из ракет рашистов попала в жилой дом в Умани , Черкасской области. На данный момент известно о 20-ти погибших мирных жителях.

В связи с этой атакой в Черкасской области объявили трехдневный траур из-за ракетной атаки на Умань.

Таким образом, матч Первой лиги между черкасским "ЛНЗ" и житомирским "Полесьем", который должен был состояться в воскресенье, перенесен на понедельник, 1 мая. Начало – в 13:00 по Киеву.