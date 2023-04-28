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Матч ЛНЗ – Полесье перенесен из-за траура в Черкасской области

Первая лига
(1 голосов)

Поединок перенесен на понедельник

Матч ЛНЗ – Полесье перенесен из-за траура в Черкасской области

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

В пятницу, 28 апреля, российские террористы нанесли очередной масштабный ракетный удар по Украине. Одна из ракет рашистов попала в жилой дом в Умани, Черкасской области. На данный момент известно о 20-ти погибших мирных жителях.

В связи с этой атакой в Черкасской области объявили трехдневный траур из-за ракетной атаки на Умань.

Таким образом, матч Первой лиги между черкасским "ЛНЗ" и житомирским "Полесьем", который должен был состояться в воскресенье, перенесен на понедельник, 1 мая. Начало – в 13:00 по Киеву.

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В статье: Полесье (Житомир) война с россией ЛНЗ (Черкассы)
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