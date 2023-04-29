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Кремень - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Без права на ошибку для гостей
Фото: ФК Кремінь
Матч турнирных соседей – шестое место в гостях у седьмого, а между ними – четыре очка. "Эпицентр" не побеждает у VBET UA Первой три игры подряд и до повторения клубного антирекорда еще одна игра. Подопечные Нагорняка не имеют права терять зачетные пункты, если рассчитывают сразиться за топ-4.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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