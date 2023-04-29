Кремень - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Матч турнирных соседей – шестое место в гостях у седьмого, а между ними – четыре очка. "Эпицентр" не побеждает у VBET UA Первой три игры подряд и до повторения клубного антирекорда еще одна игра. Подопечные Нагорняка не имеют права терять зачетные пункты, если рассчитывают сразиться за топ-4.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.