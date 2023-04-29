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Оболонь - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральная игра дня
Фото: ФК Оболонь
В самом ожидаемом матче игрового дня встретятся первая и четвертая команды группы. "Оболонь" – единственная команда "Чемпионской" группы, которая еще не проигрывала. К тому же, "пивовары" пропустили меньше голов – всего 2. Тем не менее, встреча с мотивированными львовянами точно не будет легкой прогулкой.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.
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