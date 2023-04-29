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Первая лига. Эпицентр на выезде переигрывает Кремень

Первая лига
(1 голосов)

Дебютная игра субботы

Первая лига. Эпицентр на выезде переигрывает Кремень

Фото: ФК Кремінь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч турнирных соседей – шестое место в гостях у седьмого, а между ними – четыре очка. "Эпицентр" не побеждал в VBET UA Первой три игры подряд и до повторения клубного антирекорда еще одна игра. Подопечные Нагорняка не имели права терять зачетные пункты, если рассчитывают побороться за топ-4.

Команды начали игру в медленном темпе. Было много борьбы в центре поля, но с продвижением мяча вперед у соперников ощущались проблемы. Подопечные Нагорняка были более активными и именно они открыли счет в середине тайма. После прострела Глущука с правого фланга отличился Андрей Ляшенко – 0:1. Хозяева пытались атаковать за счет длинных передач, но у них мало что получалось. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом коллектива из Каменец-Подольского.

В начале второго тайма хорошую возможность сравнять счет имел Трофимюк, но он не реализовал выход один на один. Подопечные Нагорняка уверенно играли по счету, не давали сопернику свободных зон. С позиционным футболом сегодня у коллектива Локтионова были проблемы. Однако также стоит отметить организованную игру футболистов "Эпицентра". На 87-й минуте все вопросы о победителе матча снял Миронюк – 0:2. В компенсированное время отличился Галата, но этот гол не повлиял на итоговый результат.

В итоге, "Эпицентр" одерживает дебютную победу весной.

VBET UA Первая лига. 4-й тур. группа "Чемпионская"

"Кремень" - "Эпицентр" 1:2

Голы: Галата (90+1) - Ляшенко (27), Миронюк (87)

"Кремень" (стартовый состав): Иван Музычка, Мирослав Трофимюк, Симон Галоян, Даниил Сидоренко Арт., Кирилл Арт. Матвеев, Денис Галата, Даниил Фальковский, Андрей Глоба, Артем Товкач, Максим Агапов, Даниил Аркуша

"Эпицентр" (стартовый состав): Роман Жмурко, Степан Григоращук, Евгений Шевченко, Андрей Липовуз, Юрий Глущук, Руслан Буряк, Андрей Беженар, Владислав Кристин, Олег Ничипоренко, Владислав Мороз, Андрей Ляшенко

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В статье: Кремень (Кременчуг) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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