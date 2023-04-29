Встреча аутсайдеров в Борисполе. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье тремя матчами продолжится четвертый тур весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа "Чемпионская"

МФК "Металлург" - "Нива" Тернополь

30.04.2023. 15:30. "Медик" г. Моршин

"Нива" в этом году в Первой лиге еще не побеждала - в 3-х матчах: ничья и 2 поражения. Смена тренера не пошла на пользу тернопольскому коллективу. У "Нивы" существенные проблемы в атаке, к тому же, команда играет не стабильно. Запорожцы в прошлом туре обыграли "Эпицентр", но потеряли своего основного голкипера Назара Байду. Однако, несмотря на эту потерю, подопечные Микитина считаются фаворитами противостояния. Отметим, что "Металлург" может забить свой 50-й гол в Первой лиге.

Группа "Выбывание"

"Буковина" - "Скорук"

30.04.2023. 13:30. "Буковина". Черновцы

"Скорук" не проигрывает в Первой лиге на протяжении рекордных для клуба 4-х игр: 3 победы и ничья. К тому же, команда из Томаковки в четырех подряд матчах Первой лиги забивает. Хозяева постараются реабилитироваться за поражение в прошлом туре. Возможно, подопечные Мельничука недооценили аутсайдера группы. С реализацией в том матче у "Буковины" были существенные проблемы. Отметим, что коллектив из Черновцов может одержать свою 160 победу в Первой лиге.

ФСК "Мариуполь" - "Горняк-Спорт"

30.04.2023. 14:00. "Колос" г. Борисполь

Встретятся прямые конкуренты в турнирной таблице. Это будет игра за шесть очков. "Мариуполь" на своем поле еще не побеждал в VBET UA Первой - 2 ничьих и 6 поражений. К тому же, мариупольцы с начала чемпионата пропускают голы в каждой игре. Однако, и "Горняк-Спорт" на выезде не впечатляет. Команда на полях соперников не забивает голов в чемпионате в течение 442 минут. Смогут ли подопечные Дирявки наконец-то отличиться в гостях? В случае победы "Мариуполь" сможет обойти своего оппонента в борьбе за выживание.