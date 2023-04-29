Первая лига. Диназ в волевом стиле играет вничью с Полтавой

Полтавчане отставали от "Диназа" всего на одно очко. Безничейная серия "Диназа" длилась 5 игр: победа и 4 поражения. Отметим, что ранее соперники ни в каких турнирах не встречались.

Активно начали игру гости и уже на 14-й минуте открыли счет. Костенко запрессинговал Пестрецова, отобрал мяч и перекинул голкипера – 0:1. После середины тайма перехватили инициативу футболисты "Диназа", но они свои возможности не реализовали. Отметим удар в перекладину Мораренко. За расточительство подопечные Сысенко своих оппонентов наказали. Горжуй получил передачу от Пасечника и реализовал выход один на один – 0:2.

В начале второго тайма должен был забивать Стрельцов, но он не смог переиграть Коржука. Более активно во второй половине встречи играли подопечные Головка, но эффективности в заключительной трети поля им не хватало. Достигли своего хозяева на 64-й минуте, когда ударом головой отличился Оринчак – 1:2. В конце матча Кириченко мощным ударом в верхний угол сравнял счет – 2:2. В итоге, результативная ничья.

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"Диназ" - "Полтава" 2:2

Голы: Оринчак (64), Кириченко (78) - Костенко (14), Горжуй (43)

Диназ (стартовый состав): Коржук – Калинчук, Корешков, Школьный, Соловьев, Мораренко, Оринчак, Салабай, Кириченко, Пестрецов, Кос

Полтава (стартовый состав): Вичный – Пось, Подлепич, Пасечник, Савенко, Даниленко, Копытов, Замуренко, Костенко, Стрельцов, Горжуй