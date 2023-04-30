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Президент Оболони: Судьи не дали нам сыграть второй тайм
Александр Слободян раскритиковал судейство в матче своей команды
Фото: my.ua
После поражения "Оболони" от "Карпат" на последних минутах, президент киевлян раскритиковал работу судейской бригады:
"В первом тайме было более-менее объективное судейство, но уже во втором тайме стало ясно что судьи предвзято отнеслись к команде "Оболонь". Тренеру нужно было сделать вовремя замену Тараса Мороза, который уже имел желтую карточку. Все шло к тому, что судьи ждали, когда он сделает нарушение. И вот на крик футболиста "Карпат", судья показал вторую желтую и оставил нас вдесятером. В десятером играть против двенадцати на поле - это трудно.
Судья добавил 7 минут до второго тайма. Гол нам забили на 11 минуте дополнительного времени. То есть переиграли на десять с половиной минут второй тайм. Вот вам и ответ на вопрос, почему наша команда проиграла 2:1. Конечно, их игрок мастерски исполнил штрафной, никто не спорит. Но, в данном случае, судьи не дали нам сыграть, второй тайм особенно.
Я с трибуны крикнул главному тренеру "Карпат", о том, что они приехали со своими судьями. Я больше ничего не буду говорить.
У нас всегда стоят самые высокие задачи. Мы своих игроков нацеливаем на победу, на достижение самых высоких мест в турнирной таблице. Но. Конечно, очень много включается потусторонних сил, начиная с УАФ, судейского корпуса, иностранных кураторов и так далее. Последние даже позволяют говорить судьям о том, кто должен выйти, а кто нет. Кого судить по правилам, а кому делать какие-то льготы. Друзьям все - врагам закон.", - рассказал президент "Оболони" в интервью ПРОФУТБОЛ Digital
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